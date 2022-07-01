Ударим Telegram-КУБом по дефициту профессионального общения и одиночеству!

В марте Роскомнадзор заблокировал соцсеть, в которой «Клерк» пять лет развивал сообщество «Красный уголок бухгалтера». На момент блокировки в группе было 23,2 тыс. участников.

«Клерк» с любовью развивал КУБ на этой заморской площадке. Там общались бухгалтеры, предприниматели, банки и представители брендов. Мы помогли людям решить множество профессиональных проблем. Это было активное и независимое даже от его организаторов сообщество*.

Как теперь попасть в «Красный уголок бухгалтера»

Где бухгалтеру теперь рассказать о проблеме, получить совет коллег в сложной ситуации или просто поделиться эмоциями? В Телеграме! «Красный уголок бухгалтера» — самый крутой бухгалтерский канал в Телеге от легендарного «Клерка».

Канал в Телеграме – это почти как форум, только намного лучше. Приходите и задавайте вопросы. Бот с этим поможет, а коллеги дадут ответы.

Чтобы задать вопрос и получить ответ в Telegram-КУБе, нужно:

присоединиться к каналу;

написать вопрос боту, чтобы через 5 секунд увидеть его на канале;

дождаться комментариев от коллег;

прокомментировать вопрос самому.

Зачем идти в Telegram-КУБ

Людям нужно профессиональное общение! А в КУБе можно:

всегда быстро получить ответ на рабочий вопрос;

бесплатно получить консультацию налогового консультанта;

поучаствовать в интересных профессиональных опросах;

посмеяться вместе с коллегами.

«Красный уголок бухгалтера» – канал технологичный и дружественный пользователю. В нем есть авторские новости, над которыми работает редакция.

В КУБе публикуем практически все вакансии из нашего канала «Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров» и резюме из «Бух.Хантер — резюме бухгалтеров, подработка».

Канал настолько популярный, что на основе вопросов обсуждаемых в нем редакция делает новости.

Вот пример: Предлагают вести бухучет в Южной Корее. Знать корейский не обязательно. На канале появилось объявление о работе. В блинную в Южной Корее нужен бухгалтер на удаленке. Почему требуется именно российский бухгалтер, не пояснили.

А еще, подписчики канала пишут, что компаниям предлагают купить программу для сдачи отчетов по стройматериалам во ФГИС ЦС. Звонившие представились компанией СКБ Контур. Бухгалтер решила, что звонят мошенники, но на самом деле, это неточно.