Предлагают вести бухучет в Южной Корее. Знать корейский не обязательно

Вакансией бухгалтера в блинной в Южной Корее поделились в «Красном уголке бухгалтера».
Соискательница была удивлена такому «упрощенному» учету. Ведь расчеты нужно делать с учетом специфики работы в стране.
Читатель «Клерка» пишет в ответ:
«Вот посчитает какой-нибудь корейский бухгалтер ресторанный бизнес в России по своему представлению, а потом тут — бац, обязательная маркировка, Меркурий, ЕГАИС, санэпид, пожарники, налог на имущество с дикой кадастровой стоимостью и т.п.И вылетит тот ресторан в трубу через несколько месяцев. Если вообще откроется».
Еще пользователям интересно: если блинная в Корее, то зачем российский бухгалтер? Некоторые уточняют, где именно работать придется.