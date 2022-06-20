Обзоры для бухгалтера

Компаниям предлагают купить программу для сдачи отчетов по стройматериалам во ФГИС ЦС

Бухгалтерам поступают предложения купить программу за 40 тыс. рублей для сдачи отчетов в ГИС ЦС (инфосистему Минстроя). За несдачу отчетов – штраф 300 тыс. рублей.

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Такой звонок поступил нашей подписчице. Звонившие представились компанией СКБ Контур. Но бухгалтер решила, что звонят мошенники. Своими опасениями она поделилась в канале «Красный уголок бухгалтера».

Отметим, что во ФГИС ЦС сдают отчеты компании, которые, в том числе, производят строительные материалы. Перечень — здесь.

В этом году сдавать отчеты надо ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Что касается штрафов, то по статье 9.5.2 КоАП они действительно до 300 тыс. на юрлиц.

При этом есть еще проект поправок в КоАП со статьей 9.5.3, где есть еще один штраф до 200 тыс. на юрлиц.

Ранее мы писали про ФГИС ЦС:

 

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