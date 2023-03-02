Иностранный банк заблокировал деньги из-за санкций: что делать

США, европейские страны и другие государства ввели и продолжают вводить многочисленные санкции против российских организаций и физических лиц.

Одно из последствий введения санкций – блокировка денежных активов российских граждан и компаний на иностранных счетах.

В результате такой блокировки клиент теряет возможность распоряжаться денежными средствами на иностранном банковском счете и фактически несет убытки, которые могут исчисляться сотнями тысяч долларов.

Последствием введения санкций в отношении российских банков является также массовое неисполнение платежных поручений в иностранной валюте.

Многие клиенты российских банков, попавших в санкционный список пострадали, поскольку иностранные банки-корреспонденты заблокировали денежные средства таких банков, невзирая на то, что деньги принадлежат клиентам.

Ситуация осложняется еще и тем, что заморозка денежных средств происходит в иностранных юрисдикциях.

Российские клиенты долгое время не располагают информацией, в каком статусе находится их валютный перевод, на лицо существенная проблема в коммуникации.

Зачастую, иностранные банки попросту игнорируют запросы клиентов из России.

По итогам работы с кейсами клиентов за последний год мы объединили практику и подготовили несколько рекомендаций о том, что делать, если иностранный банк заморозил деньги из-за санкций.

Необходимо определить, на каком правовом основании произошла блокировка средств.

Прежде чем выстраивать стратегию по разблокировке активов, следует определить, по какой причине иностранный банк заблокировал деньги или заморозил счет.

Существует несколько основных блоков санкций. Среди них санкции США, Великобритании, европейские санкции и другие.

Все они регламентируются и прописаны в официальных нормативных документах, которые публично размещены на официальных сайтах соответствующих иностранных ведомств.

Существуют также публичные санкционные списки, куда включены все лица, попавшие под санкции.

Первый шаг – это проверить, попала ли ваша организация или вы лично в какой-либо из санкционных списков. Применимы ли санкционные ограничения к вашей транзакции.

В настоящее время действует огромное количество юридических документов, писем, разъяснений, лицензий, регулирующих вопросы применения иностранных санкций.

И чтобы разобраться в этом вопросе, требуется индивидуальная юридическая консультация, которая выявит возможные варианты решения проблемы.

Чтобы выработать стратегию разблокировки денежных средств, необходимо ответить на ряд вопросов:

Попала ли ваша организация или вы лично в санкционный список?

Попал ли банк, через который осуществлялась ваша транзакция, под санкции?

Ваша сделка или товары (услуги) по ней подпадают под санкционные ограничения?

Если отправитель средств или банк-отправитель попал под санкции

Если вы или ваша компания попали под санкции, то в этом случае грозит полная заморозка активов.

Нередки ситуации, когда денежные средства блокируются из-за введения санкций в отношении банков-отправителей или их бенефициаров.

В таком случае возможны следующие варианты решения проблемы:

Оспаривать попадание в санкционный список

Воспользоваться генеральной лицензией на прекращение операций с банком

Очень часто при включении банка в санкционный список власти иностранных государств выпускают генеральные лицензии, которые позволяют в определенный срок завершить все начатые операции с участием банка, попавшего в санкционный список.

Пробовать получить индивидуальную лицензию в уполномоченном органе иностранного государства на частичную разблокировку средств по основаниям, которые указаны в нормативных актах страны, которая ввела санкции.

Например, в США существует процедура и основания получения лицензии путем направления запроса в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

Похожая процедура действует и в Великобритании, где за лицензией можно обратиться онлайн в уполномоченный орган OFSI.

Процедура получения лицензии и основания для ее получения, а также санкционные режимы регулируются в документе Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.

В Великобритании возможно подать заявление в уполномоченный орган (OFSI) на получение индивидуальной лицензии для частичной разблокировки.

Данная индивидуальная лицензия формально не предусмотрена для тех случаев, когда активы были заморожены по ошибке.

Предполагается, что индивидуальная лицензия выдается только по ограниченному перечню оснований и целей.

Если ни ваша компания, ни банк-отправитель не находятся под санкциями

В этом случае необходимо разобраться в причине блокировки. Вполне возможно, что средства могли быть заблокированы «по ошибке».

В такой ситуации необходимо направить запрос в банк с просьбой пояснить причину блокировки в качестве первого шага.

По итогам выяснения причины блокировки рекомендуется оценить индивидуальная оценка ситуации и выработка правовой стратегии разблокировки активов. Возможно также обращение за индивидуальной лицензией, работа с местными консультантами на месте, ведение претензионной работы с банком.

Если платеж не дошел до контрагента и его статус не известен

В такой ситуации рекомендуется обратиться в ваш банк – отправитель денежных средств с запросом на розыск платежа, а также для проведения расследования.

Зачастую статус платежей может быть неизвестен на протяжении длительного времени (месяц и дольше).

Не исключаются и такие факторы как невнимательное отношение самого банка-отправителя в России к санкциям и возможным рискам блокировки денежных средств клиентов.

В настоящее время уже идет ряд судебных разбирательств между российскими банками, попавшими под санкции, и их клиентами по причине блокировки денежных средств зарубежными банками-корреспондентами.

В ряде случаев денежные средства клиентов попадают под заморозку по вине именно российских банков.

В данном случае мы рекомендуем провести индивидуальную оценку всех обстоятельств блокировки денежных средств клиента.

По итогам данного анализа следует выяснить и оценить, способствовали ли действия банка-отправителя денежных средств клиента блокировке денежных средств, проявил ли банк должную осмотрительность и добросовестность при отправке платежа.

Какие имеются аргументы и доказательства для возможного предъявления арбитражного иска к российскому банку.

Судебное разбирательство в российском суде является более простым способом вернуть свои денежные средства.

Однако, не всегда имеются законные основания для обращения с подобным иском к российскому банку. Успех в судебном деле будет зависеть от грамотно выстроенной стратегии защиты интересов клиента и качества работы юристов.