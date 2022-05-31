Как ИП законно платить минимум налогов в 2022 году

Выбор системы налогообложения определяет суммарную налоговую нагрузку на бизнес, поэтому он так важен для новых и действующих предпринимателей.

Сегодня представители малого бизнеса в России вправе применять следующие системы налогообложения:

упрощенную с объектом “Доходы” (УСН 6%);

упрощенную с объектом “Доходы минус расходы” (УСН 15%);

на профессиональный доход (НПД);

патентную (ПСН);

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСН);

общую (ОСН).

Фактически, большинство ИП выбирают между первыми четырьмя, из-за узкой специализации единого сельскохозяйственного налога и высокой налоговой нагрузки общей системы налогообложения. С 1 июля 2022 года в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан) выбор предпринимателей усложнится за счет начала действия экспериментальной автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Ограничения возможности применения той или иной системы определяются федеральным и региональным законодательством; зависят от параметров бизнеса, таких как вид деятельности, размер выручки и численность сотрудников.

Каждый регион самостоятельно определяет параметры патентной системы налогообложения бизнеса на своей территории. Помимо этого, большинство регионов объявили налоговые каникулы и выборочное снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для ряда видов деятельности, причем список этих видов в каждом регионе свой.

Запутанность налогового законодательства и разрозненность необходимых источников информации до сих пор делали выбор оптимальной системы налогообложения для предпринимателей непростой задачей. Из-за нерационального выбора многие ИП переплачивают значительные суммы налогов и сборов.

На личном опыте столкнувшись с этой проблемой, мы решили создать интернет-сервис для помощи начинающему и действующему малому бизнесу в подборе подходящего налогового режима, минимального по суммарной налоговой нагрузке.

Расчет суммарной налоговой нагрузки ИП с помощью сервиса «9x.ru» требует от предпринимателя ввода параметров деятельности бизнеса и занимает не более 5 минут. В сравнении участвуют два вида упрощенной системы налогообложения, патенты, а также налог на профессиональный доход. Учтены налоговые каникулы и льготные ставки для соответствующих видов экономической деятельности в регионах. Действующий расчётный период — 2022 год, налоги и сборы исчисляются в соответствии с федеральным и региональным законодательством. В результатах приводится не только итоговая суммарная налоговая нагрузка, но и полный алгоритм расчетов всех налогов и сборов.

Сейчас сервис доступен для двенадцати регионов, их список постоянно пополняется. Помимо ИП, «9x.ru» рассчитывает налоговую нагрузку для ООО и самозанятых. Работаем над добавлением к сравнению экспериментальной автоматизированной упрощенной системы налогообложения, которую будут вправе применять ИП и ООО.

Ведем переговоры с банками, которые с помощью API «9x.ru» планируют помочь клиентам из сегмента малого бизнеса легально оптимизировать налогообложение. API также актуален для компаний, автоматизирующих учетные системы и регистрирующих новый бизнес.