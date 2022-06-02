Изучаем судебную практику: спор компании и налоговой по вопросу НДС с обеспечительного платежа

Арендодатель принимая обеспечительный платеж в размере 21 000 000,00 рублей (в том числе НДС 3 500 000,00 рублей) не начислял на него НДС, считая, что обеспечительный платеж нельзя отнести к авансу по аренде: на момент оплаты имущество еще не передали арендатору. По мнению арендодателя, платеж нужно включать в базу по НДС при зачете в счет аренды за последний месяц, тогда он перестает обеспечивать обязательства арендатора и становится частью арендной платы.

Налоговая служба провела камеральную проверку декларации по НДС за III квартал 2020 года, обнаружила, что с обеспечительное платежа не начислен НДС и доначислила налог, пени и штраф. По Акту проверки было предложено доплатить в бюджет 4 327 458, 30 рублей, в том числе: налог на добавленную стоимость — 3 500 000,00 рублей, пени 127 458,30 рублей, штрафных санкций на основании статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации — 700 000,00 рублей.

Обращаю внимание, что речь идет о камеральной проверке бизнеса, а не выездной. Как вы видите, налоговая умеет начислять налоги и штрафы без выезда к вам в офис.

Компания обратилась в суд и проиграла дело. В своем решении суд указал: полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию сохранности имущества. Это аванс, он связан с оплатой услуг. Неважно, как называется платеж (обеспечительный или иной). Имеет значение, что доход получили и возникло право им пользоваться. Постановление 15-го ААС от 18.04.2022 по делу N А53-24920/2021