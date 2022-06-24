Помогите: мы выиграли контракт и теперь несем убытки!

Недавно разбирала конкурс на оказание клининговых услуг, в котором стоимость была заведомо заниженной: в нее ну никак нельзя уместить необходимые налоговые платежи (Разбор реального тендера на оказание клининговых услуг (klerk.ru).

На этот раз расскажу о печальном опыте некой клининговой компании, которая загнана в угол после победы на подобном конкурсе и вынуждена выбирать из двух зол: нести убытки дальше, исполняя взятые на себя обязательства, либо попасть в реестр недобросовестных поставщиков и надолго лишить себя права участвовать в конкурсах.

Небольшое предприятие из Курска по оказанию услуг клининга по результатам электронного аукциона выиграло тендер на уборку помещений в серьезной государственной структуре. Конечно, руководство малого предприятия было радо успеху. В августе партнеры заключили контракт, стоимостью 7 874 606 рублей в год и соответственно 658 217 рублей в месяц. Только немного отойдя от победной эйфории, руководство компании чистоты осознало, какую ошибку совершило.

Реальные расходы клининговой структуры ежемесячно составляют более 1 миллиона рублей, которые распределяются следующим образом:

- львиная доля затрат как обычно уходит на ФОТ. В данном случае, чтобы оплатить трудовую деятельность рабочего персонала требуется 668 100 рублей и это без установленных налогов и сборов! («Обеление экономики? - Нет, не слышали»);

- расходники на моющие средства, амортизация инвентаря и оборудования 339 978 рублей:

- УСН - еще 39 373 рубля.

Путем несложных математических вычислений получаем, что ежемесячный убыток компании –победителя в таком заведомо проигрышном конкурсе на оказание услуг клининга составляет 391 233 рубля. Притом, что в наши подсчеты не включены потенциальные риски, которые несет организация в части возможных претензий налоговой службы. На сегодняшний день во всех справочниках компания уже значится как имеющая высокий риск при сотрудничестве.

Самое печальное, что эти риски все возрастают. Руководство прилагает все усилия, чтобы найти возможности для расторжения контракта, но все мы понимаем, что такая вероятность стремится к нулю. При этом, понимая, всю ответственность за взятые на себя обязательства, клинеры исполняют контракт в ущерб себе уже почти на протяжении почти целого года. Нужно также сказать, что компания опытная и существует на рынке с 2008 года, вы спросите, как им удалось попасть в такую ловушку и не просчитать заранее возможные убытки? Очень просто: заказчик почти в два раза занизил площади, предлагаемые к уборке, он просто не стал включать в расчеты конкурсной документации все площади, занятые столами, стульями и прочей мебелью.

Не называю самих участников сделки, так как контракт действующий, постаралась просто сухо изложить факты.

В заключение напоминаю еще раз: будьте особенно внимательны и прежде, чем принять участие в конкурсе, обязательно внимательно изучите предлагаемые условия и просчитайте возможные риски. Если самостоятельно это сделать проблематично можно воспользоваться информацией по составлению ТЗ на клининг и расчетом калькуляции услуг, выложенными в бесплатном доступе на сайте Ассоциации клининговых и фасилити операторов либо в чате клинеров.

В следующий раз расскажу об еще одном случае: речь пойдет об истории, когда компания-заказчик вынуждена была заплатить более 1 миллиона рублей недоимки за подрядчика по клинингу. Подписывайтесь на блог AlyiaMir и ставьте напоминания, чтобы вовремя получать свежие новости и разборы реальных кейсов.