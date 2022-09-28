Налоговая оговорка: быть или не быть?

В одном материале про налоговую оговорку Инструкция по внедрению налоговой оговорки для заказчиков (klerk.ru) сразу приступают к делу и дают практические рекомендации, а в другом Налоговая оговорка. Как ФНС натравливает компании друг на друга и почему оговорка выгодна налоговой, а не вам (klerk.ru) и ... тоже дают рекомендации по ее внедрению, но заголовок более привлекательный.

В обеих статьях к внедрению налоговой оговорки относятся как к неизбежной данности, и это действительно просто факт нашей действительности, с которым приходится смириться. В споре с государством выиграет всегда государство, судите сами: ФНС по итогам 2021 года успешно доказала в суде правомерность действий по доначислению налогов более чем 75% случаев от рассмотренных исков. В качестве еще одного косвенного аргумента в пользу того, что налоговая всегда будет в плюсе, напомню цифры роста собираемости налогов, о которых не так давно отчитался руководитель фискальной службы Даниил Егоров перед Президентом страны.

В январе-июле 2022 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах г. Москвы, поступило 2 трлн 592,7 млрд рублей (по оперативным данным), или 113,2% к уровню поступлений за аналогичный период 2021 года.

К примеру, Газпром уже несколько лет работает с подрядчиками с использованием налоговой оговорки и прекрасно себя чувствует: «налоговые риски снижены в 19 раз». Об этом упоминал начальник Департамента ОАО «Газпром» Карен Оганян. Он в целом считает налоговую оговорку способом « «защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов» . По словам топ менеджера, компания отказалась от сотрудничества с теми контрагентами, которые наотрез отказались подписывать новые условия.

Фото сделано автором на одном из форумов, посвященном теме налогов.

Чем плоха налоговая оговорка?

Для заказчика услуг — это выгодная часть договора, по крайней мере так или иначе поможет защититься от финансовых убытков в случае работы с недобросовестным поставщиком и избежать лишней волокиты с обращением в суды по взысканию средств, уплаченных из-за разрывов НДС у контрагента (Как компания заказчик заплатила почти два миллиона налогов за своего подрядчика (klerk.ru)

Несомненно, каждая компания сама решает, что является для нее наиболее оптимальным: заранее подписать налоговую оговорку или судиться с контрагентом, если по его вине пришлось довносить деньги в бюджет. В последнем случае далеко не факт, что даже, имея на руках судебное решение, он сможет получить свои средства.

В свою очередь невыгодно подписание налоговой оговорки компаниям, продолжающим «игрушки» в налоговые прятки. В первую очередь это могут быть компании из тех секторов экономики, которые еще не прошлись процесс обеления: рынок автоперевозок, охранный бизнес, строительство и клининг. В этих отраслях наиболее велик процент ручного труда и именно человекоемкость дает возможность манипуляций ухода от налогов самым простым, «дедовским» способом: не оформлять персонал в штат и не платить налоги с фонда оплаты труда.

Выводы:

Что дает налоговая оговорка для Покупателя/Заказчика:

• Минимизация налоговых рисков и отсутствие претензий от ФНС России;

• Прозрачность ценообразования (исключение коррупции, повышение экономической эффективности);

• Возможность удержать недополученную ФНС сумму НДС с подрядчика, вычитая ее из суммы стоимости его услуг. Этот процесс описан в налоговой оговорке и является абсолютно законным.

• Достоверное подтверждение ресурсов Подрядчика/Поставщика;

• Актуальная информация для принятия коммерческих решений.

Что дает налоговая оговорка для добросовестного Поставщика/Подрядчика:

• Восстановление добросовестной конкуренции в отрасли;

• Прозрачность ценообразования;

• Инвестиционная привлекательность, доступ к кредитным ресурсам;

• Стабильность, планирование, доступ к прямым контрактам крупных заказчиков.