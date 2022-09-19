Налоговая оговорка. Как ФНС натравливает компании друг на друга и почему оговорка выгодна налоговой, а не вам

Чем вам поможет и навредит налоговая оговорка

Налоговая оговорка определяет порядок:

уплаты налогов сторонами договора;

учета косвенных налогов в цене сделки;

возмещения убытков в случае налоговых доначислений.

Например: компания заключает договор с поставщиком, покупает у него бетонные плиты. Фирма не уверена в благонадежности поставщика. Чтобы он не увиливал от уплаты налогов, компания делает в договоре налоговую оговорку. И там сказано, что в случае, если поставщик нарушит закон и компания пострадает, то убытки возместит поставщик.

Если начнется суд, то спор будет гражданский. Не забываем, что налоговая может высосать из пальца доначисления и действовать по принципу «авось заплатят». Но вместо того, чтобы судиться с ФНС, фирма идет с жалобами на поставщика. Тут мы должны оговориться.

С кем судиться решаете только вы.

Когда доначисления налогов правомерны и законны, суд с ФНС в большинстве случаев заканчивается плачевно. По данным налоговой службы, в 2021 году ей удалось успешно защитить в суде 75,3% доначислений. Поэтому компании проще судиться с контрагентом, но это не всегда помогает.

Поможет ли оговорка, если контрагент неблагонадежный

Арбитражная практика доказывает, что налоговые оговорки — действенный инструмент. Они минимизируют риск потерять деньги. И не важно, кто нарушил закон: ваш прямой поставщикили предшествующие контрагенты

Если хотите взыскать налоговые потери с поставщика, пропишите нужные условия в договоре. Но учитывайте, что закон не обязывает включать налоговые оговорки — контрагент вправе отказаться. Потому что это потенциальный риск потерять деньги и ему это, естественно, невыгодно. Но если умеете убеждать, то поставщик согласится.

Учтите, что налоговая оговорка в договоре не доказывает, что покупатель осмотрительно выбрал контрагента. И не говорит, что налогоплательщик не уклонялся от уплаты НДС. На покупателя все равно могут наложить повышенный налоговый штраф и возбудить уголовку против руководства.

Как правильно составить налоговую оговорку в договоре

Налоговую оговорку можно составить на основании одного из двух положений ГК:

1. Ст. 431.2 «Заверение об обстоятельствах».Поставщик гарантирует покупателю, что он соблюдает все нормы налогового законодательства. Если будет доказано, что это не так, поставщик обязан возместить убытки покупателя от претензий налоговиков.

2. Ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств». В этом случае поставщик должен компенсировать убытки покупателю, если ФНС не признает налоговые вычеты и расходы по сделке.

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