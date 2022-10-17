Управление персоналом

Кто охраняет вашу школу? А кто убирает в районной больнице?

Персонал клининговой, а также охранной компании может стать потенциально опасным орудием в руках террористов.

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Кто охраняет вашу школу? А кто убирает в районной больнице?
Иллюстрация: Dmitry Egorov/pexels

Давно уже канули в небытие те времена, когда уборщица баба Маша была чуть не главным человеком в коллективе, и зачастую ее побаивался генеральный директор. Сегодня вы вряд ли вспомните лицо уборщицы, которая метет полы в вашем офисе.

Причина в том, что последние несколько десятков лет мало какие предприятия, учебные заведения, больницы, а уже тем более офисы, торговые и бизнес-центры и даже государственные ведомства сохранили за собой институт клининга. Все работы по профессиональной уборке и техническому обслуживанию зданий выполняют подрядчики, — так просто выгодней.

За тридцать лет в России развилась отдельная индустрия фасилити услуг, объединяющая профессиональную уборку и техническое обслуживание (лифты, кондиционеры, системы водо- и электроснабжения и прочего жизнеобеспечения), несмотря на свои небольшие объемы, отрасль имеет 100% покрытие, то есть сталкивается с ней каждый, даже не осознавая того. 

В охранном бизнесе примерно такая же ситуация, к которой примешивается необходимость получить лицензию на оказание услуг. Проще нанять стороннюю фирму, чем заморачиваться всем этим самостоятельно. 

А при чем здесь террористическая угроза? 

Расскажу, как устроен этот бизнес, и все станет понятно.

Исторически сложилось так, что главную ценность в клининге и охранном бизнесе представляют люди. Возможностей для технологического роста, стандартизации, цифровизации и прочих модных (и полезных) штучек не так много, как в других сферах, поэтому единственным способом сэкономить немного денег остаются махинации с фондом оплаты труда. Попросту говоря, недобросовестные владельцы клининговых компаний предпочитают не оформлять персонал в штат, чтобы не платить в казну положенные отчисления с их зарплат.

Чаще всего за объектом заказчика даже не закреплены определенные сотрудники: сегодня Маша идет, завтра Махмуд, а послезавтра еще не решили кто. Таким образом, условный зеленый банк, к примеру, даже не знает, кто конкретно машет тряпкой в его кабинетах и коридорах, а случись что, неизвестно, где искать пропавшего сотрудника — его данных попросту нет.

Понятно, что в случае ЧП, ни один подрядчик не признается, что это его сотрудник принес что- то непонятное в ведре со шваброй, и не понесет ответственность. И, если раньше, вопросы неоформления в штат сотрудников в компаниях, осуществляющих уборку предприятий/организаций, лежали в экономической плоскости, то сегодня они представляют вполне осязаемую угрозу безопасности жизни и здоровья людей. 

Что делать?

Излюбленный вопрос русской интеллигенции времен Чернышевского (герценовский «кто виноват?» мы опустим) «Что делать?».

Меры на самом деле принимаются, и вырабатывает их сам рынок. Запущен и довольно успешно функционирует Инфоресурс ФМ, через который подрядчики по клинингу предоставляют заказчикам списки сотрудников, проходящих на их объекты, а ФНС подтверждает действительность представленных списков и официальное трудоустройство сотрудников компаний чистоты.

Самое приятное, что ресурс абсолютной бесплатный для всех участников обмена информацией. Сегодня с его помощью обезопасили себя многие крупные ритейлеры, некоторые банковские структуры. Изначально Инфоресурс ФМ задумывался, как система, обеспечивающая прозрачность ведения бизнеса, но у него оказался весьма полезный дополнительный потенциал — защита от террористической угрозы в наше неспокойное время. 

Но этого все же недостаточно. Это буквально капля в огромном океане российской экономики. Бизнес всегда неохотно откликается на меры контроля. На мой взгляд, массовые проверки официального учета трудового персонала со стороны государственных структур в данном случае были бы скорее полезны, нежели вредны. Ведь как известно, «пока гром не грянет — мужик не перекрестится», в сколько раз должен грянуть гром, чтоб перекрестился бизнесмен?

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Alevtina_o_nalogax
Alevtina_o_nalogax
Руководитель

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