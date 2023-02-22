Проверяем надежность контрагента: пять способов, о которых вы не знали

Зачем нужна проверка контрагентов

Ответ прост – для того, чтобы избежать финансовых потерь. Когда компания ищет подрядчиков, есть шанс наткнуться на мошенников, банкротов и фирмы-однодневки. Чтобы это предотвратить, проводится проверка контрагентов.

Руководитель, проявляющий «должную осмотрительность», то есть проводящий предварительную проверку контрагента перед сделкой, действует в интересах компании. Он не привлекает внимание налоговой инспекции, для которой работа с недобросовестным контрагентом – основание для проведения налоговой проверки.

Проявление осмотрительности означает проверку компании на способность выполнить условия договора и наличие неопровержимых доказательств предпринятой осторожности. В их число входят копии документов, выписки из государственных реестров и заверенные справки из сервисов проверки контрагентов.

Классические варианты проверки контрагентов

Сервисы для проверки не гарантируют надежность компании и безопасность сотрудничества, но показывают налоговой доказательство, что проверка была произведена, а должная осмотрительность предпринята.

Так, на сайте ФНС можно быстро и бесплатно проверить контрагента и найти ряд полезных сервисов. Например, пользователь может быстро получить:

выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

сведения о задолженности по налогам и сборам;

реестр дисквалифицированных лиц;

адреса массовой регистрации юридических лиц;

перечень лиц, которые руководят несколькими организациями одновременно.

Другие способы проверки контрагента

Ознакомьтесь с сайтом и публикациями в СМИ

На сайте можно посмотреть частоту обновления новостей, налажена ли коммуникация с посетителями и есть ли она вообще, и активны ли представленные там контакты. А если контрагент регулярно ведёт социальные сети – это тоже хороший знак.

Также можно самостоятельно проанализировать деятельность компании с помощью систем мониторинга СМИ. Частое упоминание организации в СМИ означает, что ее деятельность реальна. А еще для проверки можно использовать издание «Коммерсантъ», которое по распоряжению Правительства РФ обладает полномочиями для публикации сведений о банкротстве компаний.

Используйте электронный документооборот

У ЭДО много преимуществ. Помимо того, что он позволяет быстро обмениваться документами, ЭДО также помогает отслеживать юридическую значимость документов, проверяя их соответствие установленному законодательному формату.

Более того, при использовании ЭДО электронная подпись не может быть подделана, что даёт гарантии в работе с контрагентом. При желании он не сможет отказаться от обязательств договора, подписанного электронно.



Обращайте внимание на руководителей-невидимок

Перед заключением договора с контрагентом необходимо изучить информацию о руководителе компании. Мошенники могут назначить его номинально и вести переговоры через представителей. Не пренебрегайте возможностью пообщаться с директором компании, чтобы уточнить, действительно ли сотрудники имеют право действовать от его имени.

Используйте картотеку арбитражных дел

С помощью картотеки арбитражных дел можно составить более полное представление о контрагенте и посмотреть как он исполняет свои обязательства по договору. Более того, здесь вы можете посмотреть, в каких судебных разбирательствах компания принимает участие и узнать, есть ли у неё нарушения, связанные с налогами. Однако нужно помнить, что несколько судебных разбирательств – это не всегда плохо.

Компания может работать на рынке достаточно долго и иметь на своем счету несколько таких разбирательств – и это нормально. А вот если компания была создана недавно, но уже успела поучаствовать в ряде судебных дел, то стоит лишний раз удостовериться в ее добросовестности.

Если вы используете 1С

Во-первых, можно использовать программу 1С:Контрагент, которая помогает получить информацию о контрагенте прямо в 1С. Сервис удобен тем, что он автоматически обновляет данные о компании с помощью информации из официальных источников – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат, Единый реестр проверок. В нем удобно собирать полное досье партнера.

Во-вторых, в 1С можно использовать сервис 1СПАРК Риски, которая сообщает о больших переменах в жизни контрагента, в число которых входят реорганизация, смена руководителя и другие. В системе можно запросить оценку осмотрительности, платёжной дисциплины и финансовых рисков партнёра . Более того, заверенная справка из этого сервиса может также подтвердить должную осмотрительность компании при работе с контрагентом в суде.

Вывод

Процесс проверки контрагентов довольно сложный и непредсказуемый, потому что можно проанализировать большое количество данных и все равно не быть уверенным в благонадежности потенциального подрядчика. Однако она необходима, чтобы у компании не возникало проблем с налоговой инспекцией.

Главное, на что нужно обращать внимание при работе с контрагентом – это то, как он с вами сотрудничает. Например, насколько открыто и своевременно он предоставляет запрашиваемые документы. Это показывает его благонадёжность и добросовестность.

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