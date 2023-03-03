Ошибки сотрудников: как предотвратить их уже сейчас

Ставьте перед сотрудниками подробные задачи

Перед руководителями стоят глобальные задачи компании, однако у них может не хватать ресурсов для работы над некоторыми из них. Например, времени, чтобы захватить новый рынок или даже развивать бизнес на международном уровне. Поэтому они делегируют более простые в исполнении задачи своим сотрудникам.

В процессе работы руководители иногда сталкиваются с тем, что подчинённые не выполняют поручения правильно: допускают ошибки или упускают важные моменты. Это происходит, потому что несмотря на ожидания начальства сотрудники не всегда понимают, что и каким образом им нужно делать.

Как можно добиться результата

Четко определяйте цель вашего поручения

Сотрудник может понять задачу неправильно, чтобы этого избежать важно без возможности двояких толкований объяснить ему суть поручения. Когда подчинённый поймёт, зачем выполнять ту или иную задачу, ему будет легче выбрать способы ее решения.

Ознакомьте сотрудника с требованиями к выполнению задачи

Для повышения эффективности сотрудников важно заранее обозначить критерии, по которым будет оцениваться его работа (KPI). Так у него появится возможность правильно распределить время и приоритетность задач.

Удостоверьтесь, что задача понята правильно

Сотрудники не всегда понимают даже подробные инструкции от руководства. Лучше убедиться, что подчинённые четко представляют, что от них хотят получить в итоге работы. Для этого можно попросить его повторить самостоятельно, что нужно сделать.

Закрепляйте задание для сотрудников в письменном виде

У сотрудников за рабочий день накапливается много задач, которые сложно единовременно удерживать в уме. Поэтому обозначьте поручения в системе планирования вашей компании. В течение дня подчинённый будет обновлять статус их выполнения, а вам будет удобно контролировать рабочий процесс.

Подключайте сотрудников к работе с клиентами напрямую

Чаще всего общение с клиентом от лица компании ведёт проджект- или аккаунт-менеджер, так как он является её представителем и в случае необходимости самостоятельно решает возникающие недопонимания. При отсутствие прямого контакта с клиентом, ваши сотрудники могут поверхностно относиться к задачам, так как не им нужно экстренно разрешать жалобы или претензии.

Как можно добиться результата

Способствуете развитию подчинённых

От степени самостоятельности работников зависит их карьерный рост. Помогайте своим подчинённым постепенно обрести профессиональную независимость. Например, увидев, что ваш сотрудник готов, попробуйте поручить ему взаимодействие с заказчиком. Так он лучше поймёт внутренние процессы компании.

Поручите коммуникацию с заказчиками работникам с опытом

Добавьте сотрудника в клиентский чат, а также делегируйте ему диалог с заказчиком. Приглашайте его на общие встречи и переговоры. Прямая обратная связь побудит подчинённого делать задания сразу более качественно, чтобы не пришлось оправдывать свою работу перед клиентом.

Выстройте программу наставничества в компании

Сотрудников часто пугают задачи, которые они до этого никогда не делали. Вследствие этого они могут совершить ошибки, если им не поможет один из опытных коллег. Для достижения качественного результата важно объяснять непонятные моменты, поддерживать работника и давать ему советы в процессе работы.

Помочь сотруднику может наставничество или менторинг. Так подопечному будет легче справиться с трудными заданиями благодаря обучению со стороны старшего коллеги. Также оно полезно и для наставника: таким образом он структурирует свои знания.

Как можно добиться результатов

Составьте для сотрудников инструкцию по программе наставничества

Для того, чтобы пробудить интерес к программе наставничества, важно детально разъяснить сотрудникам процесс её работы. Например, можно создать памятку по работе наставника и подопечного:

как начать работу с ментором или подопечным;

рассказать о возможностях, которые даёт программа;

упомянуть премии за вовлечённость в программу при желании руководства компании.

Создайте базу менторов

Рассмотрите работников компании, которые способны взять под шефство начинающего сотрудника. Важно, чтобы он был квалифицированным опытным специалистом. Например, это могут быть сотрудники, которые уже показали свою экспертность в работе и хотят поделиться знаниями.

Проведите опрос участников программы наставничества

Для оценки результатов совместной работы попросите фидбэк от наставников и их подопечных. Так вы проведёте рефлексию по окончанию программы, поймёте степень её ценности для них самих и для компании.

Поделите нагрузку среди сотрудников

Соотношение рабочего времени и отдыха отражается на продуктивности ваших сотрудников. Постоянные переработки, множество поручений и ведение нескольких больших клиентов способны привести работника к эмоциональному выгоранию, то есть к истощению и тревожности. Оно может проявляться в нежелании работать. Ваш подчинённый дойдет до такого состояния, если потеряет баланс между отдыхом и работой. Его усталость будет постепенно накапливаться, и он начнёт ошибаться в течение рабочего дня.

Как можно добиться результата

Не стоит перегружать сотрудников задачами

Даже опытный член команды не может сделать больше своих возможностей. Слишком много заданий понизит его продуктивность в течение дня. Важно оценивать общий объём задач сотрудника прежде, чем давать новые: подумать, а успеет ли ваш сотрудник выполнить их в срок. Проанализируйте опыт подчинённого, продолжительность работы именно в вашей компании и количество времени, за которое он в среднем выполняет задачи.

Сделайте возможным для сотрудников качественно отдыхать

Для того, чтобы рабочие дни проходили продуктивно, сотруднику важно отдыхать. Недостаток отдыха снизит концентрацию на задачах. Нежелательно оставлять сотрудников после конца рабочего дня и позволять им работать в выходные. Разумеется, в экстренных ситуациях вы иногда сможете компенсировать сверхурочные часы доплатой. Например, если у задачи подходит крайний срок сдачи. Но не стоит этим злоупотреблять.

Назначайте подчинённым разноплановые задачи

Сотрудникам сложно сосредотачиваться на рутинной работе. Потерю мотивации можно избежать чередованием монотонных и творческих задач.

Узнайте с помощью опроса о состоянии сотрудников

Важно сразу предотвращать проявления выгорания в сотрудниках, так как с его последствиями для работников сложно справляться. Например, организовывайте встречи с сотрудниками для получения обратной связи или регулярно проводите опросы. Это поможем вам узнать, все ли устраивает сотрудников в организации рабочего процесса.

Вывод

Успех компании зависит от продуктивности её сотрудников. Однако все иногда ошибаются: и начинающие специалисты, и опытные. Ошибки могут возникать по разным обстоятельствами и приводить к серьёзным последствиям для компании.

Полностью избежать недочётов сотрудников невозможно, но я перечислил способы, которые помогают свести ошибки к минимальному количеству и не подвергать компанию рискам из-за них.

Кстати, мы ведём Telegram-канал, в котором рассказываем про бизнес и облачные технологии.

Перейти и подписаться можно по ссылке: https://t.me/altapp1c.