Базовые финансовые отчеты для крупного бизнеса

Управленческий учет нужен практически любому бизнесу: малому, среднему и крупному.

Мы имеем опыт внедрения управленческого учета, как в небольших компаниях, так и в крупных, корпоративных. Например, внедрили полный цикл бюджетирования от постановки до автоматизации на АО «Сорбент» — крупнейшем производителе СИЗов, коагулянтов и сорбентов, в компании «Форвард» — российском лидере производителей велосипедов.

Несмотря на то, что оборот в крупных компаниях исчисляется миллиардами, а ведением управленческого учета занимаются целые отделы, принципы отчетности неизменны.

Всем нужны три главных отчета: БДР (ОПИУ), БДДС (ОДДС) и Баланс.

в БДР контролируется прибыль, маржинальность и рентабельность;

в БДДС — движения денежных средств;

в Балансе — стоимость имущества, собственный и заемный капитал компании и их соотношение.

Также есть ряд вспомогательных отчетов, которые могут быть использованы и в малом бизнесе: платежный календарь, учет сделок, бюджет себестоимости, бюджет продаж и прочие.

БДДС и платежный календарь составляет и ведет финансовый отдел, БДР и Баланс — планово-экономический. Управляет ими обычно финансовый директор.

Если говорить о крупном бизнесе, то в таких компаниях вообще не стоит вопрос о необходимости управленческого учета. Без него компаниями просто не получится управлять. Ведь финансовый результат уже не рассчитаешь на коленке, часто большое количестве кредитов, сотрудников, оборудования. Все отчеты составляются на регулярной основе — ежемесячно и предоставляются топ-менеджменту и учредителям компании вместе с анализом данных.

И несмотря на то, что отчеты в крупном бизнесе те же самые, меняется подход к ним.

Становится жизненно необходима автоматизация процессов управленческого учета, обучения и вовлечения персонала в процесс планирования, взаимодействие служб. Один финансовый директор или финансовый менеджер не может в одиночку собрать все финансовые отчеты и спланировать деятельность и финансовые результаты компании. Появляется потребность в новых компетенциях: управлении процессами и командами, взаимосвязи различных систем учета, умении ставить задачи программистам для настройки автоматизированной системы учета.

Бывает так, что даже в крупных компаниях при наличии финансово-экономических служб нет полного цикла управленческого учета. Данные собираются, но происходит дублирование процессов, нет связи учетных систем, сотрудники не вовлечены в процесс планирования, система мотивации не связана с финансовыми целями компании.