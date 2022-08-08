Управление кредиторской задолженностью компании

В случае с кредиторской задолженностью необходимы другие подходы, не такие как с дебиторской. Давайте рассмотрим их.

Задолженность бывает дебиторская и кредиторская. Дебиторская — должны нам, кредиторская — должны мы.

Какая бывает кредиторская задолженность:

Поставщикам и подрядчикам за поставленные ТМЦ и оказанные услуги или работы. Покупателям за оплаченные, но не оказанные услуги или товары. Банкам и займодавцам по кредитам и займам. Сотрудникам по невыплаченной заработной плате. Бюджету и фондам за налоги в взносы. Прочая кредиторская задолженность.

Ели говорить в целом о сумме всей кредиторской задолженности, то есть общепринятая рекомендация, что сумма дебиторской задолженности должна быть вдвое больше кредиторской. Так вы можете быть спокойны, что сможете покрыть все свои обязательства и не допустить просрочек платежей.

На практике же, я считаю, что надо с каждой группой кредиторки работать отдельно. Давайте рассмотрим подробнее.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

Компаниям я всегда рекомендую с покупателями договариваться о предоплате, с поставщиками о рассрочке и отсрочке. На практике это не всегда удается, но такой общий принцип дает возможность не создавать кассовые разрывы даже в непростые для компании времена.

Т.е. кредиторская задолженность поставщикам, разрешенная условиями договора — это всегда положительный фактор. Вы можете создавать резервы на непредвиденные платежи, быть более уверенными в достаточности денежных средств.

Однако, когда таких договоров с отсрочкой и рассрочкой становится много, то возникает риск того, что бухгалтерия или финансисты пропустят платежи по графику, и возникнет просрочка. В этом случае обязательным инструментом становится платежный календарь, возникает необходимость в планировании платежей и автоматизации, в дополнительном контроле.

В ситуации, когда появляется неплатежеспособность компании, и кредиторская задолженность компании становится просроченной, необходимо применять новые, дополнительные меры:

вести переговоры с поставщиками, самим выходить на контакт и договариваться о новых условиях. Не прятаться от контрагентов, а искать конструктивного диалога;

ввести очередность платежей — от самых важных к менее важным с точки зрения бесперебойности работы компании и возможных рисков;

платить всем, но по частям, показывая свои намерения выполнить обязательства в полном объеме.

Резюмируя этот пункт, хочется отметить, что кредиторская задолженность, обусловленная условиями договора — это хорошо, важно выстроить процесс по ее контролю в компании.

Кредиторская задолженность покупателям

Еще в первом пункте, я высказала мысль, что нужно стремиться получать от покупателей предоплату. То есть, когда вам заплатили вперед, и ваша задача выполнить свои обязательства в срок.

Здесь нет рекомендаций по уменьшению такой кредиторской задолженности. Но есть моменты, на которые хочется обратить внимание:

аванс — это хорошо, если цены остаются при этом прежними. Если же предоставление аванса от клиента несет при этом скидку, возможно стоит отказаться от аванса и получить деньги в срок, например, по факту выполнения. Это не всегда так, иногда без аванса нет возможности в принципе выполнить условия договора, но если такого фактора нет, то давать скиду за предоплату часть не оправдано;

беря авансы от клиентов, не забывайте, что пока вы не подписали товарно-транспортную накладную или акт о передаче товара или оказании услуг, эти деньги не ваши. Не считайте их выручкой. Контролируйте суммы таких авансов, и в случае, если есть риски не выполнения вами обязательств, старайтесь их не тратить;

ведите контроль своевременности выполнения таких обязательств, чтобы самим не испортить свою репутацию и не попасть под штрафные санкции.

Кредиторская задолженность по кредитам и займам

По данному виду кредиторской задолженности я бы выделила следующие рекомендации из своего опыта:

снижайте стоимость ваших кредитных средств. Контролируйте среднюю ставку по процентам на текущий период. И в случае, если ваша текущая ставка по кредитам выше среднерыночной, пишите письмо о снижении. Банки это не очень любят, но тем не менее, идут на снижение. Главное обосновать это в запросе;

крайне опасно брать кредиты с единовременным гашением всей суммы по окончанию срока договора. Как показывает практика, во многих компаниях нет культуры накапливать сумму для гашения. И часто такой платеж становится неподъемным для организации. Надежды на то, что компания получит новый кредит, не всегда сбываются. Поэтому рекомендую брать кредиты с понятным, достаточно равномерным графиком гашения;

в случае, если вы понимаете, что не сможете погашать долг по кредиту, рекомендую выходить в банк с просьбой о реструктуризации заблаговременно. Банки и сами не заинтересованы в просрочках, и с большой долей вероятности, пойдут вам навстречу, и вы сможет договориться об отсрочке или новом графике погашения;

берите кредиты тогда, когда есть четкое понимание, как и за счет чего вы будете погашать их. Если ваша бизнес-модель убыточна, кредиты только усугубят положение компании.

Кредиторская задолженность по зарплате сотрудникам компании

Данный вид задолженности, я считаю, что можно рассматривать только с точки зрения текущего долга. Который по сути является «техническим». Т.е. когда зарплата по данным бухучета у вас начислена на 31 число предыдущего месяца, а выплатите вы ее 5-го или 10-го числа.

Во всех других случаях просрочка по выплате заработной плате считается недопустимой. И говорить о ее снижении или контроле можно только в рамках другой статьи — о банкротстве или ликвидации компании.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Если говорить о полностью безопасной задолженности перед бюджетом, то это также текущая задолженность, т.е. начисленная, но не уплаченная до наступления срока платежа.

Инструментами управления такой задолженностью являются:

законная отсрочка по уплате налога, предоставляемая государством. Сейчас правительство предоставляет такие отсрочки в качестве мер поддержки. Отслеживайте такие новости целенаправленно. В случае пользования такой отсрочкой, не забудьте оплатить их в новый срок вовремя;

техническая отсрочка по уплате налогов. Некоторые из платежей по налогам являются «авансовыми», т.е. уплачиваются на основании «предварительно» рассчитанной налоговой базы. Например, налог на УСН 15 % (Доходы минус расходы). В этом случае можно законно уплатить налога меньше, чем вышло по вашему предварительному расчету. Главное, чтобы сумма уплаченного налога была не меньше минимального налога — 1 % с суммы доходов. В этом случае вы осознанно уменьшаете сумму вашей кредиторской задолженности по налогу. В конце года при сдаче декларации вам все равно придется доплатить всю сумму налога, также вам насчитают пени. Но нарушением это не является.

Такая задолженность требует особого контроля и грамотной работы бухгалтеров и финансовых специалистов.

Прочая кредиторская задолженность

Инструментами ее управления также являются контроли исполнения договорных обязательств, недопущение просрочек.

Каждый элемент имущества компании или ее обязательств нуждается в управлении им и грамотном контроле. Кредиторская задолженность может быть как отрицательным фактором, так и положительным. Важно грамотно подходить к управлению ее элементами.