Идеальная структура финансового отдела

Небольшой компании достаточно будет финансового менеджера
Менеджер будет собирать управленческую и финансовую отчетность для собственников и руководителей бизнеса. Финансовый менеджер подойдет вам, если ваша компания небольшая — оборот до 30-40 млн руб., численность компании 10-15 человек.
Финансовый менеджер не всегда обладает компетенциями не просто составлять отчеты, а еще и анализировать их, делать выводы и давать рекомендации, заниматься планированием. Это уже уровень финансового директора.
Когда нужен финансовый директор
Если вы выросли до уровня, что у вас несколько юридических лиц, штат от 30 человек, оборот 60-70 млн руб. и более, вам стоит нанять финансового директора.
Главный критерий — вы не просто хотите иметь оперативную информацию о финансовом состоянии вашего бизнеса, но требуется еще выстроить систему планирования, процессы по согласованию и утверждению платежей. Финансовый директор может освободить собственника от рутинных процессов, связанных с финансами, вовлечь сотрудников компании в процесс достижения финансовых целей.
Финансовый директор — генератор идей для собственника и директора компании, их правая рука. Он ведет бизнес к достижению новых, более амбициозных финансовых целей.
Когда финансовому директору потребуются помощники
В зависимости от специфики деятельности компании при обороте от 100 млн руб. и численности от 50 человек у финансового директора в подчинении может появиться экономист или финансист-казначей. Первый занимается экономическими расчетами, себестоимостью, сметами. Второй — разнесением и обработкой платежей, работой с заявками на оплату и банками.
В более крупных компаниях у финансового директора в подчинении могут появиться полноценные отделы: планово-экономический и финансовый.
Планово-экономический занимается внутренней экономикой, калькулированием себестоимости, собирает БДР, финансовый — управляет движениями денежных средств, взаимодействует с банками.
В идеале, если в подчинении у финансового директора еще будет бухгалтерия во главе с главным бухгалтером. Так не будет рассинхрона между финансовым директором и главным бухгалтером, и оба вида учета будет настроены так, чтобы они вели к единой цели компании.
Цифры по объему выручки и численности сотрудников, которые приведены, не являются жестким критерием. Они являются примерными вехами пути развития компаний.