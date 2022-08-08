Управленческий учет

Идеальная структура финансового отдела

Не все компании могут позволить себе финансовый отдел. И не всем он нужен.

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Идеальная структура финансового отдела

Небольшой компании достаточно будет финансового менеджера

Менеджер будет собирать управленческую и финансовую отчетность для собственников и руководителей бизнеса. Финансовый менеджер подойдет вам, если ваша компания небольшая — оборот до 30-40 млн руб., численность компании 10-15 человек.

Финансовый менеджер не всегда обладает компетенциями не просто составлять отчеты, а еще и анализировать их, делать выводы и давать рекомендации, заниматься планированием. Это уже уровень финансового директора.

Когда нужен финансовый директор

Если вы выросли до уровня, что у вас несколько юридических лиц, штат от 30 человек, оборот 60-70 млн руб. и более, вам стоит нанять финансового директора.

Главный критерий — вы не просто хотите иметь оперативную информацию о финансовом состоянии вашего бизнеса, но требуется еще выстроить систему планирования, процессы по согласованию и утверждению платежей. Финансовый директор может освободить собственника от рутинных процессов, связанных с финансами, вовлечь сотрудников компании в процесс достижения финансовых целей.

Финансовый директор — генератор идей для собственника и директора компании, их правая рука. Он ведет бизнес к достижению новых, более амбициозных финансовых целей.

Когда финансовому директору потребуются помощники

В зависимости от специфики деятельности компании при обороте от 100 млн руб. и численности от 50 человек у финансового директора в подчинении может появиться экономист или финансист-казначей. Первый занимается экономическими расчетами, себестоимостью, сметами. Второй — разнесением и обработкой платежей, работой с заявками на оплату и банками.

В более крупных компаниях у финансового директора в подчинении могут появиться полноценные отделы: планово-экономический и финансовый.

Планово-экономический занимается внутренней экономикой, калькулированием себестоимости, собирает БДР, финансовый — управляет движениями денежных средств, взаимодействует с банками.

В идеале, если в подчинении у финансового директора еще будет бухгалтерия во главе с главным бухгалтером. Так не будет рассинхрона между финансовым директором и главным бухгалтером, и оба вида учета будет настроены так, чтобы они вели к единой цели компании.

Цифры по объему выручки и численности сотрудников, которые приведены, не являются жестким критерием. Они являются примерными вехами пути развития компаний.

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Финансовый директор в Правила финансов

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