В чем разница между управленческим и бухгалтерским учетами?

В деятельности любой организации происходит множество хозяйственных операций. Это и покупка материалов, и их списание, производство готовой продукции и ее реализация, платежи поступления от клиентов и так далее. По сути, все движения можно разделить на три категории — движения денег (поступления и выплаты), доходов и расходов, и движения активов и пассивов — движения имущества и возникновения и гашения обязательств.

Любая хозяйственная операция должна найти отражение в учете по определенным правилам. Это должно быть в программе для учета или таблице, если компания маленькая. И если все операции находят свое отражение в учете, можно будет формировать определенные отчеты.

И главные принципы учета — это непрерывность и своевременность.

Давайте поговорим про виды учета. И начнем с бухгалтерского

Бухгалтерский учет должен вестись по таким же правилам — т.е. все хозяйственные операции должны быть занесены в учетную программу непрерывно и своевременно. И тогда мы можем увидеть информацию о состоянии компании. То есть бухгалтерский учет тоже может и должен давать информацию о состоянии компании!

Почему же чаще всего так не происходит. Причин здесь несколько:

На старте бизнеса чаще всего бухгалтера принимают для сдачи отчетности, а не для внутреннего учета. Иногда и на аутсорсе. А отчетность сдается раз в квартал или раз в год. Следовательно, бухгалтер вносит операции только для того, чтобы сформировать отчетность, также иногда раз в квартал или даже раз в год. Для того чтобы сдать отчетность. Даже если это делается раз в месяц, то чаще всего это с большим опозданием. Вторая причина в том, что бухгалтерский учет ведется с помощью двойной записи — бухгалтерских проводок. И собственник и руководитель компании конечно не может понять бухгалтерские отчеты — все эти дебеты и кредиты. Третья причина, что бухгалтеру опять же не ставится задача вести учет в необходимых разрезах — в разрезе необходимых статей, направлений деятельности.

И это основные причины, почему бухгалтерский учет очень часто не дает информации для себя — для руководителей, чтобы видеть какое положение дел в компании и принимать решение на основе этих данных. А воспринимается только учет для внешних органов.

Но так как бухучет в следствие всех этих причин не ведется для себя, владелец, руководитель компании не имеет информации о том, сколько прибыли заработала компания, какова маржинальность и рентабельность направлений деятельности и групп товаров.

Возникает такое понятие, как управленческий учет — учет для себя!

Что же такое Управленческий учет?

Это учет, который ведется для того, чтобы собственник видел в каком состоянии сейчас находится его компания, мог принимать управленческие решения и в том числе планировать.

Еще основным различием управленческого и бухгалтерского учета является то, что у бухучета функция только учетная — учитывать факт, правильно заносить и сдавать отчетность. А у управленческого учёта есть задача получить информацию о фактических данных и разработать план. После того как разработаны планы нужно сравнивать факты плана, выявлять отклонения, анализировать, и дальше ставить планы. Управленческий учёт предназначен именно для принятия управленческих решений собственников компаний.

Кто должен его вести этот управленческий учёт?

В небольших компаниях это чаще всего решает владелец бизнеса. В сегменте средних предприятий — бухгалтер или специалист по управленческому учету (экономист). В крупных предприятиях за управленческий учет обычно отвечает за финансовый менеджер или финансовый директор.

Управленческий учёт составляет 3 главных итоговых отчёта:

Отчёт о движении денежных средств, в котором можно посмотреть поступления клиентов в определённых разрезах, выплаты денежных средств, остатки, чистый денежный поток. И таким образом контролировать движение денег, не допускать кассовых разрывов и ставить план по движениям денег Отчёт о доходах и расходах или бюджет доходов и расходов в которых мы обязательно доходы, расходы в разрезе направлений деятельности, в разрезе статей. Собираем промежуточную прибыль по каждому направлению деятельности, смотрим общую прибыль компании, рентабельность и так далее. Этот отчёт показывает бизнес модель компании и позволяет с его помощью ставить планы по достижению прибыли. Управленческий баланс. В нем мы смотрим стоимость имущества, источники данного имущества, каково соотношение собственного и заёмного капитала, смотрим чистый капитал, как растёт прибыль компании и тд.

Могут быть составлены дополнительные вспомогательные управленческие отчёты при необходимости.

Главное преимущество управленческого учёта в том, что он оперативен и также он служит для планирования. Когда вы ставите планы вам нужно обязательно ещё и собирать факт и контролировать достижения ваших планов.

Так откуда же брать факт?

В идеале, если данный о фактическом исполнении ваших планов вы будете получать из бухгалтерского учета. Для того чтобы это у вас получилось вам нужен и бухгалтерский и управленческий учёт. Бухгалтерский учет должен стать оперативным, то есть он должен вестись своевременно в постоянном режиме. Данные в бухгалтерском учёте нужно вести в том же разрезе в каком ведется у вас управленческий. Тогда вы сможете получать данные о фактическом состоянии вашего предприятия на данных бухгалтерского учёта. Если вы этого не сделаете, то вам придётся вести два параллельных учёта управленческий и бухгалтерский. Если у вас есть необходимость получать информацию о реальном состоянии вашей компании и строить планы, то вам лучше обратиться за настройкой управленческого учёта, который будет синхронизирован с бухгалтерским, чтобы у вас не было двойного учета.