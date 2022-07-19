Популярное письмо Минтруда про зарплату учредителя - мои размышления

Вы уже знаете, полагаю, что суть этого письма в том, что единственный учредитель ООО не должен начислять и платить себе зарплату.

И есть вполне четкая ссылка на статью 273 ТК РФ, где русским по белому написано, что, мол, не распространяются трудовые отношения на тех руководителей, которые еще и единственные учредители.

Это что же получается, товарищи?

Налоговая нам говорит: «Где зарплата и взносы? Почему директор на хлебе и воде?», а Минтруд кивает в сторону ТК РФ - «Сам с собой подписать трудовой договор не можешь!»

Сижу я, смотрю в ночи на этих двух (ФНС и Минтруд). И понимаю вдруг, что противоречий-то и нет. Кто-то разве говорил, что единственный учредитель, он же гендир, не имеет права себе зарплату начислять? Нет, никто не говорил. Минтруд просто сказал, что трудовой договор, подписанный с двух сторон одним и тем же человеком, не комильфо.

И вот, я нашла интересное письмецо Минфина России от 20.11.2019 № 03-12-13/89698:

Одновременно обращаем внимание на позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Определении от 05.06.2009 № 6362/09, согласно которой в случае если руководителем организации является ее единственный учредитель, то трудовые отношения с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в качестве генерального директора, как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника. При этом отсутствие заключенного трудового договора с руководителем организации не означает отсутствия трудовых отношений. На основании этого в указанном Определении Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации сделан вывод, что выплаты в пользу руководителя организации, в том числе являющегося единственным учредителем (участником) организации, рассматриваются как выплаты, производимые в рамках трудовых отношений.

И давайте еще посмотрим в статью 16 ТК РФ, там тоже очень занятно:

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Из этого мы видим, что трудовые отношения могут возникать не только при заключении трудового договора.

И на этом уже можно успокоиться, но нет. Можно посмотреть на проблему вообще с другой стороны.

Главный аргумент в последнем письме Минтруда - это глава 43 ТК РФ, где описываются трудовые отношения с директором. Это специфический вид трудовых отношений - с особым порядком избрания, назначением гарантий и прочее. И вот именно в целях этой конкретной главы (!!!) нельзя заключать такой договор единственному учредителю. Но никто не сказал, что он не может заключать обычный трудовой договор, на рядовых условиях. Вне, так сказать, положений главы 43.

И ведь смотрите, что написано в общих положениях этой главы:

Положения настоящей главы распространяются на руководителей организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда: руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества;

То есть, просто положения главы 43 не распространяются на этот случай. Но это не значит, опять же, что нельзя заключить трудовой договор на общих основаниях.

Получается, есть две дорожки, которыми мы можем прийти к одному выводу - зарплату начислять можно и нужно.

Разумеется, это лично мое суждение. И оно может отличаться от вашего и, тем более, от мнения МинТруда. Но очень хочется пожелать всем нашим ведомствам чуть более глубоко изучать нормативку и больше думать и анализировать, а не просто с одного угла смотреть на одну статью в ТК.

Буду рада дискуссии!