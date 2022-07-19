Утвержден новый профессиональный стандарт

Стандарт включает в себя описание обобщенных трудовых функций и представляет собой функциональную карту трудовых действий на объекте уборки и соответствующие требования к персоналу. Документа также позволяет оценивать квалификацию клинеров, уровень их профессиональной подготовки. С учетом того, что ранее был утвержден профессиональный стандарт для специалистов среднего звена - менеджеров и технологов ("Специалист по профессиональной уборке"), в отрасли появилась возможность создания полноценной системы подготовки кадров на базе этих стандартов.

Вместе с действующим ГОСТом Р 57582-2017 "Система оценки качества организаций профессиональной уборки" заказчики смогут в перспективе выбирать клининговые компании с учетом наличия у них подготовленных кадров в соответствии с категориями, указанными в ГОСТе. Это еще один шаг Ассоциации клининговых и фасилити операторв (АКФО) к созданию в России цивилизованного рынка клининга наряду с идущим сейчас процессом обеления.

Ознакомиться с приказом, а также с нормами, содержащимися в стандарте, можно на сайте Министерства труда и социальной защиты.