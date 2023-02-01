Рынок должен быть цивилизованным

«Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе» (Оливер Холмс).

Миссия деятельности СРО АКФО состоит в построении цивилизованного рынка фасилити услуг, в установлении принципов добросовестной конкуренции и создании благоприятных условий для компаний, работающих на данном рынке. Встречаются еще случаи, когда вместо объединения усилий для обеления отрасли, ряд участников рынка выбирает путь судебных исков для дискредитации инструментов оценки отрасли и вывода ее из теневой зоны экономики.

Апелляционный суд г. Москвы по всем пунктам поддержал ранее вынесенное решение Арбитражного суда отказать в полном объеме в удовлетворении иска Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, к СРО АКФО.

В частности, заявители пытались с помощью обращения в суд признать незаконным ведение Реестра непрозрачного периметра (НПФ) и обязать удалить его с официального сайта.

Изучив материалы, суд пришел к выводу, что требования заявителей не подлежат удовлетворению.

Отметим, что в реестр НПФ были включены организации, не пожелавшие дать согласие на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну.

Как было указано на сайте СРО АКФО, роль реестра НПФ заключалась в информировании «заинтересованных лиц об участниках рынка фасилити-услуг, снижения рисков заказчиков при выборе контрагентов, а также для использования налоговыми органами при проведении контрольно-надзорных мероприятий».

Тем не менее, этот факт, равно как и само составление и использование подобного Реестра, по мнению заявителя, противоречит закону и является прямым ограничением конкуренции.

Доводы, которые привел истец, суд счел необоснованными по следующим причинам:

Размещенные сведения не являются ложными, неточными или искаженными, что опровергает доводы о нарушении ст. 14.1 Закона о защите конкуренции.

В Реестре НП не было предусмотрено сравнительных характеристик, включенных в него субъектов, все Участники отвечали единому признаку, а именно ими не были поданы Согласия и сведения о «налоговой нагрузке или соблюдении отраслевых нормативов по налоговым вычетам.

Постулаты ст. 14.3 Закона «применимы только в отношении хозяйствующего субъекта по отношению к его конкуренту», но заявители и ответчик НЕ являются конкурентами.

Действующим законодательством не установлено запрета на ведение каких-либо реестров.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований заявителей и вынес решение: «В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме».

Апелляционный суд поддержал ранее вынесенное решение.

Ознакомиться с решением по делу №А40-108666/22-144-834 можно на сайте Арбитражного суда.