Как налоговая побуждает предпринимателей «добровольно» доплачивать налоги

Да, этот формат воздействия очень популярен у налоговой службы. И он обеспечивает потрясающую эффективность: доля «добровольной» уплаты налогов по итогам контрольно-аналитической работы ФНС (то есть даже до проведения налоговой проверки) достигла 52%!

Формально такие комиссии не предусмотрены налоговым законодательством. Центральный аппарат ФНС неоднократно направлял в свои подчиненные подразделения письма о незаконности функционирования таких коллегиальных органов. Но это привело лишь к тому, что районные инспекции перестали использовать запрещенные слова, но практика воздействия на налогоплательщиков вне рамок проверок по-прежнему активно используется. Все основные активности налоговой службы сейчас сосредоточены именно на этапе предпроверочного анализа.

За счет чего обеспечиваются хорошие результаты налоговых комиссий, рабочих групп?

Факторов успеха ФНС несколько. Прежде всего, это эволюция самих фискальных органов. Фактически налоговая служба превратилась в гигантскую IT-компанию с мощными аналитическими комплексами и системами. Теперь они больше знают, лучше видят, гораздо эффективнее собирают и используют информацию о налогоплательщиках. ФНС автоматизировала и централизовала обработку огромных массивов баз данных налоговой отчётности. Это помогает эффективно выявлять схемы ухода от уплаты налогов, более точно вычислять платежеспособных выгодоприобретателей для «ручной» обработки и побуждения к «добровольному» уточнению налоговых обязательств (доплате налогов).

ФНС успешно совершенствует технологии выявления и доказательства налоговых нарушений. Причем суды часто соглашаются с претензиями налоговиков – 85% судебных споров решаются в пользу фискальных органов.

Ну и конечно, сами налогоплательщики вносят огромный вклад в эту статистику, выбирая неверную стратегию и тактику в налоговых спорах, своими собственными руками создавая себе проблемы и гигантские убытки.

Какие ошибки налогоплательщиков чаще всего встречаются на практике?

Самые распространенные:

Сильнейший страх, боязнь возражать ФНС из-за возможных последствий, психологическая неготовность спорить. Этот страх – на уровне инстинктов. Налоговики прекрасно об этом знают, специально поддерживают имидж и используют его, чтобы собрать больше налогов. На самом деле всё не так ужасно. Да, они могущественные, сильные, опасные. От них никуда не деться, они везде, они как драконы. Но наш опыт показывает, что налоговые споры можно и нужно решать в правовом поле, отстаивать свои законные интересы. Это самая разумная стратегия. Все возможности для этого есть.

Использование устаревших схем агрессивной оптимизации налогов. Некоторые предприниматели до сих пор используют схемы, которые устарели еще пять-семь лет назад. Это очень опасно.

Заблуждения: налоговой неинтересен небольшой бизнес, все так делают, мне за «это» ничего не будет и так далее. Сейчас налоговая берется за любые кейсы с перспективой получения в бюджет дополнительных сумм. Надеяться, что раз сумма доначислений небольшая, то налоговая не проявит ко мне интерес – опасно. Внимание налоговиков смещается в сторону всё более законопослушных налогоплательщиков, которые раньше не попадали в их поле зрения.

– Недооценка изменившихся возможностей и потенциала ФНС. Налоговая инспекция стала самой эффективной государственной структурой. А некоторые предприниматели остались в прошлом веке. Не верят в серьезность проблем и не понимают, насколько сильно всё изменилось.

Неподготовленность к повышенному вниманию налоговиков. Слишком позднее реагирование на проблемы с ФНС. 80% обращений в нашу компанию – когда проблема уже случилась и «кошмарят» по полной. А чем позднее к решению вопросов подключаются налоговые юристы, тем меньше шансов спасти пациента. Многое уже не изменить и на качественное решение проблемы уже физически нет времени.

– Бесконтрольное делегирование всех налоговых вопросов бухгалтеру, самоустранение собственника бизнеса. Некоторые предприниматели не очень хорошо разбираются в налогах, считают это зоной ответственности исключительно бухгалтера. Такое самоустранение может стать фатальным. Не все бухгалтера в состоянии защищать бизнес от налоговой.

Как предпринимателю понять, что в отношении его бизнеса проводится предпроверочный анализ?

Предпроверочный анализ – это неофициальная процедура, она не предусмотрена Налоговым кодексом, для ее начала не требуется принятия специального решения и уведомление налогоплательщика.

Первичный отбор кандидатов на предпроверочный анализ обычно осуществляется по итогам автоматизированной обработки отчетности. Налогоплательщика оценивают по комплексу показателей, сравнивают с другими компаниями, ищут признаки нарушений, присваивают баллы и так далее. Иногда приходят централизованные «разнарядки» на проверку, например – если отрабатывают площадку по продаже «бумажного» НДС из другого региона.

Стать объектом предпроверочного анализа очень легко. Поводом для повышенного внимания могут стать подозрения налоговиков о ваших манипуляциях с зарплатными налогами, злоупотреблении дроблением бизнеса, разрывы НДС, сомнительные контрагенты, сделки со взаимосвязанными лицами, сокрытие выручки и прочее. Причем источником проблем может быть не ваш бизнес, а кто-то рядом, но вам всё равно придется доказывать свою невиновность.

ФНС анализирует данные отчетности, движения по расчетным счетам, банковским картам, IP-адреса и номера телефонов, совпадения ФИО представителей, признаки взаимозависимости, подконтрольности, фиктивности и так далее. Используются неналоговые данные ЗАГСа, ГИБДД, Росреестра и другие.

Инспекторы оценят вашу платежеспособность – какие доходы и имущество есть у компании, учредителей, руководителей и их близких родственников. ФНС нужен не сам процесс проверки, а результат – получение в бюджет дополнительных сумм. Поэтому транзитные, технические компании-однодневки не представляют никакого интереса как конечный объект проверки для налоговиков.

Эта часть предпроверочного анализа проходит обычно незаметно для налогоплательщика.

Явными признаками повышенного внимания ФНС к вашему бизнесу будут следующие ситуации:

увеличение количества требований о предоставлении документов, пояснений – к самому налогоплательщику и его контрагентам;

допросы сотрудников (в том числе бывших) налогоплательщика и его контрагентов;

попытки налоговых инспекторов в телефонных переговорах получить информацию о бизнесе, конкретных сделках или контрагентах;

приглашения собственника или руководителя бизнеса на рабочие встречи.

Отслеживайте такие признаки предпроверочного анализа. Активируйте своего бухгалтера, сотрудников, договоритесь с контрагентами об обмене информацией. Так вы заранее узнаете о надвигающемся и у вас будет время подготовиться.

Что делать собственнику бизнеса, в отношении которого ведется предпроверочный анализ?

Для начала успокоиться, убрать все эмоции, трезво оценить ситуацию. Нужно понять, за что и на сколько вас могут наказать.

Далее – оценить обоснованность претензий ФНС. Насколько их предположения соответствуют действительности. Насколько сильны аргументы, доказательства – ваши и налоговиков. Каковы судебные перспективы дела.

Займите проактивную позицию и защищайтесь, действуя в правовом поле.

Как себя вести, если вызывают в ФНС и «побуждают» доплачивать налоги?

Скрываться от налоговой инспекции не стоит. Разумно ходить на встречи в ФНС, быть на связи, выстраивать эффективные коммуникации с проверяющими. В ваших интересах – знать, что делает налоговая инспекция, в каком именно направлении она работает, минимизировать «сюрпризы».

Формируйте, доносите и доказывайте свою позицию по всем спорным вопросам. Включайтесь в налоговый спор на самой ранней стадии, тогда ваши шансы выиграть будут максимальными.

Оценивайте законность действий ФНС, не бойтесь оспаривать нелегитимные ситуации. Пресекайте любые попытки оказать на вас и ваших сотрудников неформальное воздействие и давление.

Минимизируйте устное общение с налоговиками и любое проявление эмоций. Перенесите все коммуникации в письменную форму. Это гораздо эффективнее.

Не стоит доплачивать налоги по первому же письму или звонку. Это усугубит ситуацию. Часто подозрения налоговой оказываются беспочвенными. Разумно будет оценить ситуацию, перспективы ее развития и уже потом принимать решение. Уточняйте свою налоговую отчетность и доплачивайте налоги только тогда, когда вы объективно допустили ошибку и налоговый орган, безусловно, прав.

Ваша история взаимоотношений с ФНС во многом предопределяет, с какими формами контроля вы столкнетесь в будущем. Методично формируйте правильный имидж законопослушного налогоплательщика, который знает свои права и умеет их защищать.