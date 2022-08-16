Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Микрофинансовые организации (МФО) стали популярным местом кредитования у россиян. По данным Национального бюро кредитных историй в мае жители страны оформили 2.38 млн микрозаймов, что практически равно показателям «досанкционного» февраля. На выбор граждан в условиях сложившейся кризисной ситуации повлияли лояльные условия для клиентов и быстрый процесс рассмотрения заявок.
Bankiros.ru подготовил актуальный рейтинг надежных МФО, обращаясь в которые заемщики не рискуют стать заложниками нечестных кредиторов и навсегда испортить свое кредитное портфолио. При выборе МФО особое внимание уделялось положительным отзывам клиентов и экспертов о компании, долгий опыт работы, наличие адекватных ставок по займам для большинства россиян, а также присутствие на сайте подробных условий получения займа и дополнительных платных услуг.
Подборка включает исключительно продукты с рейтингом кредитоспособности от агентства «Эксперт Ра». Так, в нерекламный рейтинг МФО от Bankiros.ru, вошли следующие компании:
- МФО «Лайм-Займ» — имеет линейку микрозаймов для студентов и пенсионеров. Организация также предлагает скидки для постоянных клиентов в рамках программы лояльности;
- МФК «Webbankir» — предлагает быстрые займы с зачислением средств на карту, банковский счет или получение наличными;
- МФО «MoneyMan» — осуществляет предоставление займов на сумму до 80 тысяч рублей, а при условии добросовестных платежей компания начислит бонусы для погашения займа;
- МФО «Kviku» — выдает займы, зачисляя средства на виртуальную карту МФК;
- МФО «Быстроденьги» — предлагает займы с перечислением средств на банковскую карту или счет клиента. Заем возможен только под залог транспортного средства, которое во время погашения долга остается в пользовании у клиента;
- МФО «Займер» — осуществляет предоставление займов широкому кругу лиц, в том числе студентам и пенсионерам. Деньги перечисляются на счет, банковскую карту или цифровой кошелек клиента;
- МФО «CarMoney» — выдает займы под залог автомобилей. Средства можно получить на карту или банковский счет;
- МФО «КешДрайв» — предлагает быстрые онлайн-займы, начисляя средства на карту в течение получаса.