Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Микрофинансовые организации (МФО) стали популярным местом кредитования у россиян. По данным Национального бюро кредитных историй в мае жители страны оформили 2.38 млн микрозаймов, что практически равно показателям «досанкционного» февраля. На выбор граждан в условиях сложившейся кризисной ситуации повлияли лояльные условия для клиентов и быстрый процесс рассмотрения заявок.

Bankiros.ru подготовил актуальный рейтинг надежных МФО, обращаясь в которые заемщики не рискуют стать заложниками нечестных кредиторов и навсегда испортить свое кредитное портфолио. При выборе МФО особое внимание уделялось положительным отзывам клиентов и экспертов о компании, долгий опыт работы, наличие адекватных ставок по займам для большинства россиян, а также присутствие на сайте подробных условий получения займа и дополнительных платных услуг.

Подборка включает исключительно продукты с рейтингом кредитоспособности от агентства «Эксперт Ра». Так, в нерекламный рейтинг МФО от Bankiros.ru, вошли следующие компании: