Банки

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Но новый всплеск популярности микрозаймов у россиян привел к тому, что рынок микрокредитования активно занимают недобросовестные кредиторы. Из-за этого страдает не только репутация рынка микрокредитования, но кредитная история заемщиков.

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Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Микрофинансовые организации (МФО) стали популярным местом кредитования у россиян. По данным Национального бюро кредитных историй в мае жители страны оформили 2.38 млн микрозаймов, что практически равно показателям «досанкционного» февраля. На выбор граждан в условиях сложившейся кризисной ситуации повлияли лояльные условия для клиентов и быстрый процесс рассмотрения заявок.

Bankiros.ru подготовил актуальный рейтинг надежных МФО, обращаясь в которые заемщики не рискуют стать заложниками нечестных кредиторов и навсегда испортить свое кредитное портфолио. При выборе МФО особое внимание уделялось положительным отзывам клиентов и экспертов о компании, долгий опыт работы, наличие адекватных ставок по займам для большинства россиян, а также присутствие на сайте подробных условий получения займа и дополнительных платных услуг.

Подборка включает исключительно продукты с рейтингом кредитоспособности от агентства «Эксперт Ра». Так, в нерекламный рейтинг МФО от Bankiros.ru, вошли следующие компании:

  • МФО «Лайм-Займ» — имеет линейку микрозаймов для студентов и пенсионеров. Организация также предлагает скидки для постоянных клиентов в рамках программы лояльности;
  • МФК «Webbankir» — предлагает быстрые займы с зачислением средств на карту, банковский счет или получение наличными;
  • МФО «MoneyMan» — осуществляет предоставление займов на сумму до 80 тысяч рублей, а при условии добросовестных платежей компания начислит бонусы для погашения займа;
  • МФО «Kviku» — выдает займы, зачисляя средства на виртуальную карту МФК;
  • МФО «Быстроденьги» — предлагает займы с перечислением средств на банковскую карту или счет клиента. Заем возможен только под залог транспортного средства, которое во время погашения долга остается в пользовании у клиента;
  • МФО «Займер» — осуществляет предоставление займов широкому кругу лиц, в том числе студентам и пенсионерам. Деньги перечисляются на счет, банковскую карту или цифровой кошелек клиента;
  • МФО «CarMoney» — выдает займы под залог автомобилей. Средства можно получить на карту или банковский счет;
  • МФО «КешДрайв» — предлагает быстрые онлайн-займы, начисляя средства на карту в течение получаса.
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Банки

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Но новый всплеск популярности микрозаймов у россиян привел к тому, что рынок микрокредитования активно занимают недобросовестные кредиторы. Из-за этого страдает не только репутация рынка микрокредитования, но кредитная история заемщиков.

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО
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