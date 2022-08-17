Как россияне выбирают дебетовые карты и каким количеством карт пользуются

Исследование проводилось в телеграмм-канале Bankiros.ru и состояло из двух опросов. В первом приняли участие более 1 766 человек (как россияне выбирают дебетовые карты, сколько их), а во втором — более 2 008 пользователей портала (в каких банках предпочитают оформлять дебетовые карты).

Как россияне выбирают дебетовые карты?

Большинство (31%) респондентов ориентируются на размер кэшбека, а также на размер процента на остаток по счету (средняя сумма, которая находилась на счету в течение месяца). На втором месте (22%) — стоимость обслуживания карты. Для 14% россиян ключевую роль играет известность банка-эмитента. Некоторые (9%) и вовсе не выбирали карту: её выдали в качестве зарплатной. Около 8% предпочтут карты платежной системы «Мир», на которые приходят социальные пособия. Столько же 8% респондентов ориентируются на возможность использовать карту в путешествиях и поездках за рубежом. Для 5% карта нужна преимущественно для онлайн-покупок, а 3% с её помощью оплачивают заем.

Сколько дебетовых карт у россиян?

Среди респондентов большинство (31%) являются обладателями двух дебетовых карт: на одну приходит зарплата или пособия, а вторая используется повседневно и выбирается с учетом кэшбека и других пожеланий. На втором месте (29%) — владельцы более трех дебетовых карт. Такой подход позволяет диверсифицировать деньги или держать накопления в тайне от родственников. Еще 18% являются обладателями трех карт, а у 22% карта только одна.

Каким банкам доверяют россияне?

В опросе были представлены два типа банков: государственные и частные. Среди государственных банков лидирующую позицию занял Сбер — держателями его дебетовых карт являются 74% респондентов. На втором месте— «ВТБ» (18%), на третьем — «Газпромбанк» (5%), а четвертое место (3%) разделили сразу три банка: «Открытие», «Россельхозбанк» и «Почта Банк». Также по 2% опрошенных являются держателями карт «Промсвязьбанка» или «РНКБ».

Среди частных банков лидирующую позицию среди держателей дебетовых карт занимает «Тинькофф» (51%). На втором месте — «Альфа-Банк»: его картами пользуются 20% опрошенных. У 11% респондентов есть карты «Райффайзенбканка», у 7% — «Совкомбанка», у 5% — «Росбанка». Около 3% опрошенных выбрали дебетовые карты «Хоум Кредит Банка», а по 2% — «Русского Стандарта», «Ренессанс Кредита» и «МКБ». Меньше всего держателей дебетовых карт у банка «Зенит» (1%).