Первое сентября в кредит: сколько россиян планируют брать займы для подготовки детей к школе

Эксперты финансового сервиса Bankiros.ru решили провести исследование и узнать, сколько родители планируют потратить на подготовку ребенка к школе, и какие средства задействовать — из собственного бюджета или обратиться к заёмным.

Чтобы в 2022 году собрать детей в школу, родителям придется больше денег, чем в прошлом году. Такую статистику показало исследование от Росстата. Так, базовый набор первоклассника (обувь, одежда, канцелярия и так далее) обойдется в более чем 22 тысячи рублей для мальчика, и более чем 26 тысяч рублей для девочки. Это на 13,91% и на 11,25% дороже, чем в прошлом году. И хотя школьные товары продолжают дорожать медленнее темпов инфляции, для многих родителей эта сумма ощутима.

Мы провели свое исследование и узнали, сколько средств планируют потратить родители на подготовку детей к школе и есть ли в планах взять заём. Опрос проводился в телеграмм-канале в два этапа, а всего в нем приняло участие более 2 157 человек.

На какую сумму рассчитывают родители?

Большинство респондентов (38%) планируют потратить на подготовку к школе более 20 тысяч рублей. На втором месте (18%) сумма от 15 до 20 тысяч рублей, а на третьем (10%) — от 13 до 15 тысяч рублей. Не все родители считают, что такие траты необходимы: некоторые планируют уложиться в менее значимые суммы. Так, 8% опрошенных готовятся отдать за подготовку к школе от 8 до 11 тысяч рублей, еще 8% и вовсе считают, что тратиться не придется — одежда, обувь, канцелярия и другие атрибуты школьной жизни остались еще с предыдущего учебного года.

Еще 6% опрошенных уверены, что «уложить» школьный набор можно в сумму от 5 до 8 тысяч рублей. Последнее место поделили сразу три варианта ответа: по 4% опрошенных готовы потратить на школьные сборы по 3 тысячи, от 3 до 5 тысяч (4%), а также от 11 до 13 тысяч рублей (4%).

Планируют ли родители брать кредиты или займы?

После того, как стал ясен разброс по суммам, эксперты узнали у родителей, планируют ли они оформить кредит для подготовки к 1 сентября. Абсолютное большинство (33%) пользоваться заемными суммами не планирует — все траты укладываются в бюджет. Еще 26% опрошенных решили не пользоваться кредитами и займами, а докупать необходимое постепенно — во время учебы ребенка.

И всё же среди респондентов есть те, кто точно обратятся к заемным средствам — таких около 23%. Оставшиеся 18% опрошенных еще не уверены, смогут ли обойтись своими средствами или придется обращаться к кредитам.