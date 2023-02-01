Субсидии для бизнеса

Клиенты Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году получили более 3 млрд рублей в виде субсидий

Группа Газпромбанк Лизинг в 2022 году профинансировала более 6,4 тыс. предметов лизинга с применением госпрограмм Минпромторга и Фонда развития промышленности. Это на 37% больше 2021 года.

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Всего клиенты Группы за период получили 3,1 млрд рублей государственных субсидий в виде скидок на аванс и льготного займа, что на 40% больше предыдущего года.

Половина суммы госассигнований приходится на реализацию отечественного легкового, грузового и спецавтотранспорта на льготных условиях.

В прошлом году Группа Газпромбанк Лизинг заключила 6,2 тыс. договоров лизинга с применением госпрограмм (+45% к 2021 году), а общая стоимость профинансированного имущества по таким сделкам составила более 25 млрд рублей.

С учетом результатов 2022 года совокупный объем субсидий, транслированных клиентам за все время Группой Газпромбанк Лизинг, составляет более 11 млрд рублей. Портфель сделок по льготному лизингу на 1 января 2023года достиг 149 млрд рублей.

«В прошлом году на поддержку отечественной колесной техники различного назначения государство выделило 7,3 млрд бюджетных средств. Из них пятая часть пришлась на реализацию сделок Группы Газпромбанк Лизинг. В 2023 году, несмотря на меньшие суммы выделяемых субсидий (2 млрд рублей), мы продолжим работать по льготному лизингу, предлагая клиентам собственные скидки российских и зарубежных производителей», – комментирует глава Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

Работа с клиентами по сделкам с субсидированием техники – простой и прозрачный механизм. На этапе заключения договора финансовой аренды лизинговая компания за свой счет предоставляет скидку на аванс до 10% от стоимости транспорта, но не более 500 тыс. рублей на единицу техники.

По факту передачи данной техники в лизинг государство производит лизингодателю возмещение скидки в полном объеме.

В случае работы с программами ФРП иной механизм: при содействии лизинговой компании Фонд предоставляет клиенту льготный заем на оплату части аванса по договору лизинга оборудования.

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