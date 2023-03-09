Сколько дебетовых карт нужно для счастья

Но век высоких технологий вносит свои корректировки, чтобы получить зарплату или быстрый перевод нужна карта, с которой деньги быстро снимаются.

Для каких целей граждане страны предпочитают оформлять дебетовые карты рассмотрим в пресс-релизе.

По данным Центробанка в 2022 году в стране было зафиксировано свыше 334 тыс. карт, эмитированных банками России.

В основном, это были платежные инструменты американских систем Виза и МастерКард. На третьем месте шла российская МИР.

Незначительная доля рынка принадлежала китайской UnionPay, японской JCB и American Express.

В марте 2023 года портал 1000bankov.ru провел опрос среди подписчиков.

Им был задан один вопрос: сколько у вас дебетовых карт?

Респонденты ответили следующим образом:

1 карта – 22%;

Две – 24%;

Три – 20%;

Четыре – 11%;

Пять и более – 23%.

Данные показывают, более 75% опрошенных владеют двумя и более дебетовыми картами. В первую очередь, это можно объяснить тем, что большинство таких продуктов бесплатные. Клиент банка не платит ни за оформление, ни за ежегодное обслуживание.

Также банки предлагают новым клиентам, оформившим карту повышенный кэшбек или повышенный процент по накопительному счету.

Предложение всегда ограничено по времени – от 1 месяца до полугода. Как выгода заканчивается, клиент идет искать другое выгодное предложение.

Владельцы одной карты (22% опрошенных) – это те, кто предпочитает пользоваться наличными деньгами. Но век высоких технологий вносит свои корректировки, чтобы получить зарплату или быстрый перевод нужна карта, с которой деньги быстро снимаются.

Для каких еще целей граждане страны предпочитают оформлять дебетовые карты рассмотрим ниже.

Зачем оформляют дебетовые карты

Дебетовые платежные инструменты граждане оформляют для разных целей.

Основных направлений два: безналичная оплата услуг/товаров и получение на карту зарплаты, пенсии, стипендии.

Карты используются также для финансовой безопасности, переводов денег близким людям, накапливания средств и получения:

кэшбека;

процентов на остаток по счету;

алиментов;

социальных выплат.

Кэшбек

Зарплатные карты не всегда имеют выгодные условия для использования. Редко бывают привлекательные бонусные программы, кэшбэк маленький или вовсе отсутствует, нет скидок от партнерских магазинов и т.п.

Поэтому россияне заказывают, исходя из своих потребностей, оптимальную для себя дебетовую карту, чтобы немного зарабатывать на скидках и кэшбеке.

Например, Тинькофф Банк по дебетовой карте Tinkoff Black предлагает кэшбек до 30% у партнеров, 15% в трех выбранных категориях или местах (ежемесячно нужно самостоятельно определять, где вы хотите получить повышенный кэшбек), 1% на любые другие покупки.

Финансовая безопасность

Все больше людей начинает делать покупки в интернете. Поэтому нужна защита от киберпреступников. Много случаев взлома приложений и баз данных торговых сетей.

Например, в 2022 году в числе потерпевших сторон были такие организации, как:

«Яндекс. Еда»;

Delivery Club;

Whoosh (сервис аренды самокатов);

СДЭК.

А с банковских карт было украдено от 4 млрд. рублей!

Поэтому рекомендуем для интернет-покупок заводить отдельную карту, обращая внимание на стоимость обслуживания, размер кэшбэка, наличие бонусных программ и пр.

Оптимальный вариант – виртуальная карта, которая во многих банках выпускается мгновенно.

Социальные пособия, пенсии и алименты

Здесь вариантов нет. Если вы будете получать деньги из бюджета, потребуется карта российской платежной системы МИР.

Все выплаты за счет бюджетных средств по закону должны поступать только на такие платежные инструменты.

Дополнительный доход

Можно хранить определенную сумму денег на накопительном счете.

За это банк будет выплачивать вам проценты – это вознаграждение клиенту от финансовой организации за то, что он хранит средства на счете.

Процентные ставки по накопительным счетам выше, чем по стандартным банковским вкладам.

На момент публикации Газпромбанк предлагает 9,5% годовых первые 2 месяца, последующие – 6%. В Альфа-Банке – 9% первые три месяца, после 7,5%.

Аналогичную процентную ставку в Альфа-Банке можно получить, если открыть Альфа-Вклад без возможности снятия и пополнения на 3 года.

Минимальная сумма – от 10 000 рублей, базовая ставка – 8.39% и ставка с капитализацией – 9,5%.

Основной плюс накопительных счетов – деньги всегда в свободном доступе и воспользоваться ими можно в любой момент.

Зачем нужно несколько банковских карт

Одна часть россиян таким образом старается диверсифицировать накопления.

Вторая группа людей желает скрыть реальную сумму доходов.

Третья часть граждан использует разные карты для накоплений, получения пособий и кэшбэка.

Популярные банки

По статистике на сайте 1000bankov.ru, большая часть посетителей, от 80%, предпочитает оформлять дебетовые карты в крупных банках страны.

После СберБанка на втором месте идет ВТБ, третьем – Газпромбанк. Здесь разговор идет только о банках с государственным участием.

Бесспорный лидер есть и среди коммерческих банков – это Тинькофф Банк. В тройке лидеров идут Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

Заключение

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что именно через дебетовые карты граждане РФ приобщаются к безналичным платежам.

Первое время россияне, получив деньги (зарплата, пенсия, стипендия, соцвыплаты) на карту, стремились сразу же обналичить средства в банкоматах.

Потом с развитием банковской системы, интернет-технологий и появлением на рынке современных банковских продуктов, потребители открыли для себя новые возможности.

Банки стали предлагать клиентам разнообразные бонусные программы, стал развиваться мобильный банкинг. Поэтому потребители стали отдавать предпочтение безналичной оплате.

Предположим, вы делаете покупки в продуктовом магазине. Если вы оплатите товары наличными деньгами, ничего не получите.

Но если провести ту же оплату с помощью банковской карты, вы как минимум, вернете 1% с оплаченной суммы.

Да, кэшбэк небольшой, но за месяц набежит определенная сумма, которую банк выплатит реальными деньгами или бонусами.