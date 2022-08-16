​​Обезьяний портфель: второй месяц

Спустя два месяца портфельне просто обогнал индекс, а уделал его. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — посмотрим.

Результат 2 месяцев:

индекс Мосбиржи похудел на −7,25%

портфель прибавил 11,82%

Лидер роста — Озон, он вырос на 63%, также интересно то, что пока индекс в минусе, 8 из 10 бумаг обезьяньего портфеля в плюсе (месяц назад 3 были в минусе).

Вместе с Озоном поднялись Самолет, Детский Мир, ОВК, Акрон, Аптека 36,6 и обе бумаги НКНХ. В небольшом минусе Россети. В сильном минусе Телеграф. Месяц назад НКНХ были в минусе, а Россети в плюсе.

Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это неточно ;)

Расхождение портфеля с индексом 7,25% (просадка индекса) 22,82% (рост портфеля) = 30,07%. Обезьянка очень молодец на этой короткой дистанции )

Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав, в нем есть фонд на индекс Мосбиржи для референса.

Напомню, что кроме меня еще 3 человека участвуют в эксперименте:

Игорь: Портфель, Доходность: 4,12%

Алексей: Портфель, Доходность: 1,83%

Александр: Портфель, Доходность: 4,01% (7 бумаг, так как интелинвест для бесплатных аккаунтов ввел ограничение на 7 бумаг)

Месяц назад парни все были в минусе, но на второй месяц все в плюсе. Едем дальше!

👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Там я рассказываю и про свои настоящие инвестиции, о том, как коплю на недвижимость в Сочи и повышаю свой уровень финансовой грамотности.​