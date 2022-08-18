Москва — 4 с конца по обеспеченностью жильем и лишь на 43 месте по вводу жилья на человека. Лидер — Краснодар!

Аналитики подсчитали, кому на Руси жить хорошо (зачеркнуто) сколько новых метров жилья в среднем на одного жителя вводится за год. Москва в топе? Вовсе нет. Более того, Москва — четвертая с конца по обеспеченностью жильем в квадратных метрах на человека. Посмотрел, как дела в Москве, СПб и Сочи с Краснодаром, и вы посмотрите.

Больше всего жилья в пересчете на одного человека в 2021 году ввели в Краснодаре, где на протяжении последних лет наблюдается строительный бум, меньше всего (с разницей в 250 раз) — в Анадыре. На втором месте Новороссийск, а еще в топе Абакан!

Меня прежде всего интересуют Москва (мой родной город), Санкт-Петербург и Сочи (в планах покупка квартиры именно там), ну и Краснодар как лидер. Все интересующие города можно посмотреть в таблице.

Объем ввода жилья на человека

В первой таблице сортировка по объему ввода на 1 человека. Казалось бы, зачем краснодарцам так много? Дело в темпах роста населения города? Город с жарким климатом привлекает все больше и больше населения, но кажется, что стройка идет активнее, чем переселение. Даже 10 лет уже ведутся споры о том, миллионник Краснодар или нет. Если и нет, то где-то рядом. Но судя по обеспеченности жильем, перестарались строители, нигде больше не живут так дорого-богато.

На протяжении последних лет экспертами пушается тема, что лучшие инвестиции в бетон в Краснодаре. Как думаете, это краснодарский пузырь? Ведь уже сейчас краснодарцы живут просторнее всей страны, а при этом им продолжают строить все больше и больше. Такими темпами через 4 года на жителя Краснодара будет приходиться 50 метров.

Вот столько квадратных метров на человека построено в 2021 году:

Сочи — 0,59 кв. метра на чел. — очень мало

Москва — 0,62 кв. метра на чел. — очень мало

СПб — 0,64 кв. метра на чел. — очень мало

Краснодар — 2,52 кв. метра на чел!!! — в 4 раза больше, чем в Москве, СПб или Сочи

Таблица целиком: ​​https://ria.ru/20220808/zhile-1807572159.html





Объем ввода жилья (всего)

Конечно же, если считать по общим объемам строительства, тут Москва вне конкуренции как самый крупный город с количеством населения, сильно превышающим все прочие города. Питер — на втором месте. Краснодар третий, хотя по населению — шестнадцатый. Во второй таблице сортировка по общему объему.

Вот столько квадратных метров всего построено в 2021 году:

Сочи — 306к кв. метров — совсем мало

Москва — 7807к кв. метров

СПб — 3464к кв. метров

Краснодар — 2617к кв. метров — достаточно близко к СПб при разнице в количестве населения в 5,5 раз!

Таблица целиком: ​​https://ria.ru/20220808/zhile-1807572159.html

Один из важнейших факторов, который влияет на стоимость жилья — это потребность. Она формируется в том числе обеспеченностью жителей жильем. Чем меньше метров на человека, тем потребность выше. Кроме того — уровень зарплат, расположение и другие факторы. Также есть ограничения территорий, где можно строить. Например, Москва резиновая, а Сочи — совсем нет. Высоченная потребность в Москве душится высокими ценами. Люди ютятся в среднем в 20 кв. метрах и просто не могут себе позволить больше.

Обеспеченность населения жильем

В третьей таблице сортировка по обеспеченности жильем. Краснодар, который массово застраивается, снова на 1 месте. Там на одного жителя в среднем в 2 раза большая площадь, чем в Москве или в Сочи.

Обеспеченность жильем на 1 человека:

Сочи — 22 кв. метра на чел.

Москва — 19,6 кв. метров на чел.

СПб — 27 кв. метров на чел.

Краснодар — 39,9 кв. метров на чел.

Таблица целиком: ​​https://ria.ru/20220808/zhile-1807572159.html

Близок к Краснодару лишь Владикавказ. Москва — грустно. 4 место с конца, хуже только Кызыл, Симферополь и Анадырь.

А что с ценами в новостройках?

Если смотреть на объявления, то цены вот такие:

Сочи — 314к руб. за кв. метр

Москва — 328к руб. за кв. метр

СПб — 248к руб. за кв. метр

Краснодар — 126к руб. за кв. метр

Стоит понимать, что цены в объявлениях отличаются от реальных сделок (из-за фейков, дисконтов и пр.) Разница может быть до 25%. Тем не менее, видно, что в Краснодаре по сравнению с Москвой, СПб и Сочи низкие цены на жилье. Это в том числе позволяет людям покупать большие по площади квартиры и вообще прирастать населению города. В Москве же из-за высоких цен людям приходится жертвовать квадратными метрами или локацией.

Что в итоге? Самые обеспеченные жильем — краснодарцы, самое активное строительство — в Краснодаре. А москвичи, петербуржцы и сочинцы продолжают жить в тесноте, да не в обиде.

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