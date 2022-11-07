Россияне счастливы на 20%. Для 100% счастья им нужно всего лишь…

СуперДжоб провел исследование, и оказалось, что для счастья россиянам нужно в среднем 205 000 рублей. Правда женщинам нужно меньше – всего лишь 182 000, а мужчинам нужно 226 000!

Почему женщинам нужно для счастья меньше, могу лишь предполагать. Возможно, потому что у них сейчас средняя зарплата ниже, а отталкиваются от нее. У мужчин выше, пруф. У женщин ЗП на треть ниже, если верить исследованию FinExpertiza.

По возрасту данные тоже отличаются. Если молодым достаточно 150 000, то взрослые хотят уже 222 000.

Тут тоже, скорее всего, корреляция по зарплатам текущим. Молодежь получает меньше, так что думает, что для счастья нужно не так много. Взрослые-то уже в курсе, что 150 000 будет недостаточно.

По городам топ запросов такой:

Москва – 250 000

РнД – 205 000

Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень – 200 000

СПб – 195 000

А самые скромные тут:

Ижевск – 155 000

Рязань – 152 000

Оренбург – 150 000

Тут у меня нет понимания, почему так. Возможно, какие-то погодные факторы учитываются или зарплаты по регионам. Хотя вот в СПб зарплаты выше, чем в Ростове-на-Дону, а для счастья нужно меньше. Неужели сам город так влияет?

А медианная зарплата 35 000 – 40 000. То есть, примерно в 5 раз ниже, чем желаемая для полного счастья.

Получается, что сейчас люди счастливы на 20%. Думаю, что нет смысла говорить, что никогда все не станут счастливыми по показателю зарплаты.

Методология такая. Опрошены жители 578 населенных пунктов старше 18 лет. В общем опросе участвовали 2,5 тыс. респондентов, еще 20,5 тыс. – в опросе населения крупных городов и городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в остальных мегаполисах – по 500.

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