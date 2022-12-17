ПНК еще тот? Результаты 2022 года

Не ужасно, конечно, но и не отлично. А если посмотреть по кварталам, то четвертый квартал получается рекордным — 55 рублей! Только это не отменяет того, что паи торгуются не по 17хх, а по 19хх рублей.

Получается, что по «правильной» цене 17хх рублей доходность 11,5-12% без учета налогов, а при той, что на бирже, 10,5-11%, тоже без учета налогов. Сейчас это 1971 р.

Я постепенно наращиваю долю ПНК в портфеле и параллельно смотрю другие варианты. Сейчас это 21 пай. Есть желание держать до 10% недвижки в портфеле, а может и больше, но только с учетом диверсификации по дополнительным активам. Подорожание ПНК, конечно, смущает, но щито поделать. Даже по 2000р он выглядит достойно на фоне конкурентов.

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