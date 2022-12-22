Какие дивидендные акции рекомендуют настоящие эксперты на 2023 год

Провел рисерч по наиболее авторитетным ресурсам и собрал в кучу. Как ни странно, мнения настоящих экспертов разделились.

Атон

Лукойл, Газпром, Газпром нефть, ФосАгро, Мосбиржа, Магнит, Globaltrans, Qiwi, Юнипро, X5 Group.

Кажется, что корпоратив в Атоне прошел раньше срока, поэтому они включили в список несколько бумаг с иностранной пропиской и проблемами по выплате дивидендов. Кто знает, кто знает...

SberCIB

Мосэнерго, Энел, ОГК-2, Транснефть, Лукойл, МТС, Интер РАО.

Эксперты Сбера курят другие самокрутки, поэтому и список у них совершенно другой. Только Лукойл повторился. К слову, у них всегда есть актуальный список, который, как ни странно, меняется, и в этот раз из него ушли акции Татнефти, Газпром нефти и ФосАгро, а добавилось Мосэнерго. В итоге остался список из 7 акций.

БКС

Лукойл, ОГК-2, МТС, Норникель, Газпром нефть, Интер РАО, ФосАгро, Ростелеком, Новатэк.

Эксперты БКС частично согласны со своими коллегами, но кое-какие эксклюзивы есть и у них. ФосАгро и Газпром нефть решили оставить.

Тинькофф

Магнит, Энел, Мосбиржа, Эталон.

По мнению Тинька лидерами по дивидендам будут вот такие 4 бумаги. А может и не будут.

Другие компании дают другие прогнозы (логично, правда?) и не все выделяют дивидендные акции РФ. Кто про туземунные бумаги, кто про иностранные. Среди дивидендных акций никто не включает в топы Сбер. Практически все верят в Лукойл. Кто реально выплатит дивиденды, какие из них будут большими – неизвестно. Но можно еще обратиться к индексу.

IRDIVTR

IRDIVTR – это индекс дивидендных акций, который считает Мосбиржа. В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента». Что происходит с остальными 50%, не сообщается.

Есть ли смысл слушать экспертов, которые ошибаются в ±50% случаев, если можно просто обратить внимание на индекс, состоящий из исторически дивидендных акций? Как говорил один знаменитый персонаж, каждому свое. Но вот такой там топ в этом индексе:

Лукойл, МТС, Полюс, Новатэк, Норникель, Северсталь, Магнит, Алроса, ФосАгро, НЛМК.

Есть фонд от УК Доходъ на этот индекс. Покупать его я, конечно же, не буду, а посмотреть на состав можно.

Еще раз отмечу, что прогнозы – это всего лишь прогнозы. Какие компании захотят побаловать своих акционеров, а какие не захотят, будет известно позже.

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