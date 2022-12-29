Инвестиции

Инвестиционная стратегия на 2023 год не нужна. Стратегия на 1 год — это не стратегия

Уходящий год прошел под девизом «У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался», но далеко не у всех. В 2022 году многие захолдили инвестиции или вообще от них отказались.

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По статистике ЦБ инвесторов стало больше на 15%, но количество инвесторов, которые заключили хотя бы одну сделку сократилось. А многие просто тупо вышли из казино. В результате средний размер брокерского счета уменьшился с 409 тыс. до 290 тыс. рублей.

Что это значит? Что инвесторы отказались от стратегии вследствие разочарований (опять обманули, украли и вот это вот все). То есть, либо отказались от своих стратегий, либо у них стратегий не было от слова совсем.

Что включает в себя инвестиционная стратегия? Я говорю про долгосрочные инвестиции, а не про спекуляции, трейдинг или омг панику.

  1. Постановка целей.

  2. Повышение собственной экспертности.

  3. Регулярные пополнения.

  4. Корректировка, адаптация, ребалансировка.

  5. Выбор активов.

Стратегию на год не нужна. Нужна долгосрочная стратегия

Мы живем в новой реальности (уже в какой раз?) и она заключается в том, что она сюрреалистична и изменчива. Прошу понять, принять и простить. Ключевые пойнты инвестора – адаптивность и фокус на долгосрочных целях. Это системная работа, в которой нет места для паузы ровно до достижения всех поставленных целей.

Фиксация убытков и отказ от инвестиций в 2022 году может стоить отсрочки их выполнения на несколько лет. Не стоит ждать идеальных условий, т.к. их может не быть никогда. Стоит инвестировать в свои знания, а также в образование детей, если они есть. При этом у каждого может быть свое видение аллокации активов. Намного важнее не состав портфеля, а план. Рано или поздно состав портфеля примет тот или иной вид, который будет обеспечивать достойный кэшфлоу. Поэтому выбор активов я ставлю последним пунктом.

Нельзя копировать чужие стратегии

Но если очень хочется, то кто я такой, чтобы это запрещать? Всегда можно выбрать инфоцыгана себе по вкусу, а можно разобраться поглубже и смириться со своими возможностями.

У каждого своя стадия накопления капитала, свои финансовые возможности и свои цели. Очень многое тут зависит от веры в те или иные инструменты. Кто-то верит в бетон, кто-то верит в индексные фонды, кто-то верит в драгметаллы, кто-то в облигации или в отдельные акции. Я верю в диверсификацию и в те инструменты, которые дают регулярный (в идеале) доход: облигации, ЗПИФНы, дивидендные акции. Я нахожусь на начальной стадии накопления капитала, мой портфель не до конца еще сформирован. И я не могу копировать Баффета, Бабаева, Сороса или Фининди. Потому что у нас разные возможности и исходные данные: капитал, доходы, цели и даже точки входа в инвестиции.

Long-term strategy is the king

2023 год – это год черного водяного кролика. Но не исключена вероятность, что это будет еще и год очередного черного лебедя.

Каждый год эксперты дают прогнозы и рекомендации, не являющиеся рекомендациями, во что лучше инвестировать. Чаще всего это краткосрочные идеи, которые с неопределенной долей вероятности исполнятся с неопределенным результатом.

А многие выдергивают из аналитики куски, которые им нравятся, в упор не видя ничего другого.

Стратегия не может быть на год. Делать ставку на что-то конкретное на ближайший год – недальновидно. Понимать свой риск-профиль на основании предчувствий или игнорировать его – опасно.

Да, мы живем в условиях высочайшей неопределенности, но это не означает, что цели должны ставиться только на завтра. Или только на год-два.

Долгосрочная стратегия должна включать не только выбор активов, но и иметь ответы на вопросы:

  • что я буду делать, если произойдет то или иное событие?

  • что должно случиться, чтобы мне пришлось отойти от своей стратегии?

  • правильные ли я ставлю цели и дедлайны по ним?

  • умею ли я делать правильные выводы, признавать свои ошибки и адаптироваться?

  • соответствует ли диверсификация моего портфеля моему риск-профилю?

На мой взгляд нет какой-то одной правильной стратегии. Нет одного верного типа активов. Адепты недвижимости никогда не договорятся с адептами акций. Если человек верит только в доллар под подушкой, он не поймет того, кто кладет рубли на депозит в банке. У всех свои убеждения и вера. У всех свой опыт. У всех свои совершенные ошибки и выводы из них. У каждого актива свои риски, и диверсификация помогает их нивелировать. Но идеального рецепта нет. Как минимум, в нашей стране.

Я убежден, что инвестировать лично мне нужно. Вообще всем – ну конечно же нет, каждый волен сам решать, как потерять свои деньги. Но если вы со мной согласны в желании инвестировать, то стоит как минимум не отрицать важность стратегии.

Приглашаю подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой путь в инвестициях с целью покупки квартиры в Сочи, о финансах и недвижимости.

igotosochi
igotosochi
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