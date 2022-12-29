Инвестиционная стратегия на 2023 год не нужна. Стратегия на 1 год — это не стратегия

По статистике ЦБ инвесторов стало больше на 15%, но количество инвесторов, которые заключили хотя бы одну сделку сократилось. А многие просто тупо вышли из казино. В результате средний размер брокерского счета уменьшился с 409 тыс. до 290 тыс. рублей.

Что это значит? Что инвесторы отказались от стратегии вследствие разочарований (опять обманули, украли и вот это вот все). То есть, либо отказались от своих стратегий, либо у них стратегий не было от слова совсем.

Что включает в себя инвестиционная стратегия? Я говорю про долгосрочные инвестиции, а не про спекуляции, трейдинг или омг панику.

Постановка целей. Повышение собственной экспертности. Регулярные пополнения. Корректировка, адаптация, ребалансировка. Выбор активов.

Стратегию на год не нужна. Нужна долгосрочная стратегия

Мы живем в новой реальности (уже в какой раз?) и она заключается в том, что она сюрреалистична и изменчива. Прошу понять, принять и простить. Ключевые пойнты инвестора – адаптивность и фокус на долгосрочных целях. Это системная работа, в которой нет места для паузы ровно до достижения всех поставленных целей.

Фиксация убытков и отказ от инвестиций в 2022 году может стоить отсрочки их выполнения на несколько лет. Не стоит ждать идеальных условий, т.к. их может не быть никогда. Стоит инвестировать в свои знания, а также в образование детей, если они есть. При этом у каждого может быть свое видение аллокации активов. Намного важнее не состав портфеля, а план. Рано или поздно состав портфеля примет тот или иной вид, который будет обеспечивать достойный кэшфлоу. Поэтому выбор активов я ставлю последним пунктом.

Нельзя копировать чужие стратегии

Но если очень хочется, то кто я такой, чтобы это запрещать? Всегда можно выбрать инфоцыгана себе по вкусу, а можно разобраться поглубже и смириться со своими возможностями.

У каждого своя стадия накопления капитала, свои финансовые возможности и свои цели. Очень многое тут зависит от веры в те или иные инструменты. Кто-то верит в бетон, кто-то верит в индексные фонды, кто-то верит в драгметаллы, кто-то в облигации или в отдельные акции. Я верю в диверсификацию и в те инструменты, которые дают регулярный (в идеале) доход: облигации, ЗПИФНы, дивидендные акции. Я нахожусь на начальной стадии накопления капитала, мой портфель не до конца еще сформирован. И я не могу копировать Баффета, Бабаева, Сороса или Фининди. Потому что у нас разные возможности и исходные данные: капитал, доходы, цели и даже точки входа в инвестиции.

Long-term strategy is the king

2023 год – это год черного водяного кролика. Но не исключена вероятность, что это будет еще и год очередного черного лебедя.

Каждый год эксперты дают прогнозы и рекомендации, не являющиеся рекомендациями, во что лучше инвестировать. Чаще всего это краткосрочные идеи, которые с неопределенной долей вероятности исполнятся с неопределенным результатом.

А многие выдергивают из аналитики куски, которые им нравятся, в упор не видя ничего другого.

Стратегия не может быть на год. Делать ставку на что-то конкретное на ближайший год – недальновидно. Понимать свой риск-профиль на основании предчувствий или игнорировать его – опасно.

Да, мы живем в условиях высочайшей неопределенности, но это не означает, что цели должны ставиться только на завтра. Или только на год-два.

Долгосрочная стратегия должна включать не только выбор активов, но и иметь ответы на вопросы:

что я буду делать, если произойдет то или иное событие?

что должно случиться, чтобы мне пришлось отойти от своей стратегии?

правильные ли я ставлю цели и дедлайны по ним?

умею ли я делать правильные выводы, признавать свои ошибки и адаптироваться?

соответствует ли диверсификация моего портфеля моему риск-профилю?

На мой взгляд нет какой-то одной правильной стратегии. Нет одного верного типа активов. Адепты недвижимости никогда не договорятся с адептами акций. Если человек верит только в доллар под подушкой, он не поймет того, кто кладет рубли на депозит в банке. У всех свои убеждения и вера. У всех свой опыт. У всех свои совершенные ошибки и выводы из них. У каждого актива свои риски, и диверсификация помогает их нивелировать. Но идеального рецепта нет. Как минимум, в нашей стране.

Я убежден, что инвестировать лично мне нужно. Вообще всем – ну конечно же нет, каждый волен сам решать, как потерять свои деньги. Но если вы со мной согласны в желании инвестировать, то стоит как минимум не отрицать важность стратегии.

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