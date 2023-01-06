Мосбиржа: рост объемов торгов на 4,6% в 2022. Но если отбросить денежный рынок, то там все грустно

Мосбиржа поделилась итогами 2022 года. Можно посмотреть тренды, сделать выводы и принять действительность. Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, а именно акции, облигации, ПИФы. Но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди. Во-первых, бросается в глаза новый рекорд. Объем торгов на Мосбирже в 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Что такое квадриллион? Это тысяча триллионов или миллион миллиардов. Для сравнения: ВВП России за 2022 год получился в районе 140–150 триллионов рублей (0,14–0,15 квадриллиона). Хотя сравнивать в лоб ВВП и оборот не надо. Получается, что биржа жива? Только вот основные обороты — это не акции и даже не ОФЗ.

Статистику объемов торгов Московская Биржа смотреть лучше всего сразу на графиках вот тут.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 17,6 трлн рублей или 1,6% от всего объема торгов. В 2021 году объем был 30 трлн. Падение оборота на 41%. И 80% этого объема делают физики. Кстати, забавно, но Индекс Мосбиржи снизился за 2022 год почти так же, как объемы торгов акциями — на 43,1%. Но если отбросить январь и февраль, то на самом деле все намного печальнее. После февраля объемы торгов акциями упали примерно в 3–4 раза по сравнению с январем–февралем!

Объем торгов облигациями получился больше, чем у акций и составил составил 19,6 трлн рублей или почти 1,8% от всего объема торгов. По сравнению с 2021 годом тоже падение. Тогда было 22,4 трлн рублей, значит падение на 12,5%. Не так сильно, но все же.

Вообще, в этих цифрах ничего удивительного на самом деле нет. Акции и облигации никогда и не занимали большие доли, а объем торгов акциями был больше, чем объем торгов облигациями лишь в 2021 году. Более того, кратный рост объемов по акциям случился лишь в 2020 году, который в 2 раза уделал 2019. В принципе-то, фондовый рынок жив. Но настоящие объемы все равно не там.

Срочный рынок сильно потрепало, объем торгов на срочном рынке составил 77,9 трлн рублей, в 2 раза меньше, чем в 2021 году (158,5 трлн). Это 7% от всех торгов. Валютный рынок тоже просел. Хотя спот немного вырос, но своп и форварды упали. Доля торгов валютой все равно большая — 267,8 трлн рублей или 24%.

Скрин https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx#

Денежный рынок — вот где главные объемы. Объем торгов на денежном рынке вырос на 41,2% и составил рекордные 672,7 трлн рублей (476,4 трлн рублей в 2021 году). 61% от всего объема. То есть, рынок займов для небедного бизнеса живет активной жизнью. Финансовые организации гоняют туда-сюда свои фантики, углеводородные ребята не брезгуют закинуть свободные ярды на депозиты на пару выходных дней. А если посмотреть по месяцам, то рекордные объемы были в марте. Что по денежному, что по валютному рынкам. Кто-то делал большие деньги.

Рынки драгоценных металлов и агропродукции настолько маленькие по объемам, что даже копаться в них неинтересно. Что золото, что сахар — это все же больше для устрашения населения.

Что в итоге? Имеем падение объемов торгов акциями в 3–4 раза по сравнению с прошлой зимой, сильное сокращение объемов торгов валютой (в 1,5–2 раза) и фьючерсами (в 4–5 раз). Упавший в ноль, но в итоге восстановившийся к концу года рынок облигаций. Если отбросить денежный рынок, в котором, по сути, междусобойчик крайне успешных больших дядей, а также первые 2 месяца 2022 года, то мы на самом деле увидим, что рассуждение про рост объема торгов на 4,6% — это наркомания.

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