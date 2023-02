Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц десятый

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в январе?

Кажется, что ничего не произошло, разве что цены выросли, а скидки стали меньше. Логично, распродажи-то закончились, пора возвращаться в реальность. Все позиции, за которыми я слежу, не подешевели от слова совсем, а что-то подорожало.

Что сделал я?

Четверть месяца меня не было в Москве, ещё 10 дней или около того были праздники, так что я больше покупал в оффлайн-магазинах (времени свободного было больше ведь, чтобы сгонять куда-то), и так вышло, что я всего 1 раз заказывал продукты в Озоне. Обычно это происходит от 3 до 5 раз в месяц. Так что и траты минимальные.

Меня часто упрекают в комментариях в том, что в оффлайне дешевле, чем в Озоне, и это никакая не экономия. И что в ЯМ или ВБ всё дешевле. Но цель-то у меня не максимально сэкономить, а не меняя привычного образа жизни посмотреть, сколько лет потребуется на то, чтобы сэкономить существенную сумму конкретно на Озоне. Я не стремлюсь покупать там всё подряд, и вот в январе я чаще закупался в ВВ, Пятаке и Азбуке.

Теперь го к цифрам.

За январь:

Потрачено: 4 154 ₽

Накоплено скидками: 129 ₽

Средний процент скидки: 3,1%

За 10 месяцев:

Потрачено: 200 146 ₽

Накоплено: 13 079 ₽

Средний процент скидки: 6,53%

В декабре было 5,97%, а январь получился немного хуже с показателем 3,1%. Более чем в 2 раза хуже среднего. Траты, как я сказал, были минимальными. Удачных акций с реально большими скидками (ну типа там 30%) по Озон Карте не было. Но это как обычно;)

В январе я был на Эльбрусе, в феврале поеду в Поляну, так что сейчас мало времени на что-то кроме работы, так что ни игр, ни сёрчинга всяких ништяков. Весной наверно уже посмотрю, что там по мониторам, всё же не оставляю желания сменить монитор на 2к.

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 26,1%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 43,6%! Несмотря на катастрофическую нехватку времени, удалось досмотреть Короля Талсы и начать смотреть Тёмные Начала. Ну и очевидно, что не мог пропустить Last of us! Во-первых, это одна из моих любимых игр, во-вторых, сериальчик чертовски крут. Ради таких-то фильмов и стоит иметь телек с 4k-разрешением.

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в феврале. Впрочем, на февраль не особо рассчитываю, так как меня дома снова не будет 25% времени, и расходы нужно опять ужать. Кроме отпуска ещё ведь нужно обновить экип для каталки. Уже взял ультрамодные технологичные штаны DC, например.

