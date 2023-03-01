Итоги 20 месяцев инвестиций. 1,72 млн рублей

Всех приветствую! Приступим.

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа – красный, Тинькофф – желтый, ВТБ – синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет – что это) в этом году буду пополнять на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). После того, как ИИС будет пополнен под завязку, остальные пополнения будут на 3 БС и крауд (что это). Ну и весной жду вычет по ИИС за прошлый год. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 февраля 1 704 660 ₽:

Депозит: 937 032 ₽

БС + ИИС (красный): 646 560 ₽

БС (желтый): 64 664 ₽

БС (синий): 19 917 ₽

Джетленд: 36 487 ₽

Ездил кататься в Красную Поляну и нашёл на склоне прошлогоднюю заначку в 5 000 рублей, которые не стал тратить на пивко, а проинвестировал на ИИС. К сожалению, каталка на праздниках отнимает много сил и денег, так что второй месяц пополнение минимальное, зато инвестировал на год вперёд в хорошее настроение и здоровье!

Жаль, что нельзя инвестировать в машину времени:

Все 100% скромной суммы пошли на покупку рандомных акций, это был Магнит. Купоны и дивиденды от акций, фондов и облигаций реинвестировал в облигации Евротранс.

Февраль показал скромный по сравнению с январём результат. Рынок то падал на фоне ожидания обращения, то восставал из пепла после обращения. Прошёл первый год в новой реальности.

Февраль детально так:

Депозит: 937 032 + 7 396 (проценты) = 944 428 ₽

БС+ИИС (красный): 646 560 + 5 000 (пополнение) + 3 269 (рост) = 654 829 ₽

БС (желтый): 64 664 + 0 (пополнение) + 653 (рост) = 65 317 ₽

БС (синий): 19 917 + 0 (пополнение) + 343 (рост) = 20 260 ₽

Джетленд: 36 487 + 0 (пополнение) + 383 (рост) = 36 870 ₽

Суммарно: 1 704 660 + 5 000 (пополнение) + 12 044 (рост) = 1 721 704 ₽

Ставка ЦБ остаётся 7,5%, но был сигнал от Набиуллиной о том, что она может подрасти. Это немного отразилось на облигациях, особенно на высоконадёжных. Они слегка подешевели в среднем, что сказалось на размере портфеля. По акциям волатильность высокая, в среднем за месяц они немного упали. Но в январе был хороший рост, так что нормально.

На самом деле, сложно сказать, хорошо, что акции дешёвые или плохо. С одной стороны, можно купить по хорошим ценам, с другой – непонятно, хорошие ли они, вырастут они когда-то или нет:

На период отпусков в январе и феврале инвестиции были на паузе, пополнения минимальные. Дальше буду действовать по намеченному плану: сначала пополнение ИИС на 400к, потом уже остальное. На ИИС буду в основном пока что брать недвижку – ПНК и Атриум, чтобы добиться целевой аллокации. На недвижку планирую выделить от 10% до 20% портфеля.

Очень плохо показывает себя Джетленд. Он стал сильно проигрывать портфелю ВДО. Это связано с дефолтами. По облигациям дефолтов-то не было. Но пока сравнивать их рано, конечно, нужно смотреть на более длинной дистанции. Пока что буду думать, что делать с Джетом. Доходность не нравится сравнительно с высокорискованными облигациями, а уровень риска сопоставимый.

Итого (за все время):

Депозит: 810 000 –> 944 428 (+134 428 или +16,59%)

БС + ИИС (красный): 671 000 –> 654 829 (-16 171 или −2,41%)

БС (желтый): 56 000 –> 65 317 (+9 317 или +16,63%)

БС (синий): 19 000 –> 20 260 (+1 260 или +6,63%)

Джетленд: 35 000 –> 36 870 (+1 870 или + 5,34%)

Суммарно: 1 591 000 –> 1 721 704 ₽ (+130 707 или +8,21%)

Средняя сумма пополнения: 79 550 ₽ в месяц. Уже ниже 80 000 ₽ стало. Надеюсь, что до лета удастся вернуться к показателю в 100 000 ₽ в месяц.

А вот так это выглядит на графике

Линия стоимости вложений еще чуть-чуть отрывается от линии внесенной суммы. Год назад, в феврале 2022, портфель ушёл в минус. За год удалось выйти в плюс, но если брать только «красный» портфель, то он всё ещё находится в минусе. Тогда было −60к, сейчас лишь −16к. Удалось сократить на 44к. Думаю, что около 3–4 месяцев понадобится, чтобы выйти в плюс. Всё дело в акциях, которые сильно упали в прошлом феврале.

Доходность февраля получилась 8,45% в переводе на годовые. А если добавить к стоимости вложений ещё сотку, то на 1,82 млн можно купить Хавал Джолион в минималке! А ещё это 5,99 метров в Сочи по цене объявлений 287к за метр! В реальности скорее всего даже больше.

Моя стратегия

Поскольку цель – покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Если смотреть на распределение портфеля без учета депозита, то планирую привести к такому: облигации 60–65%, фонды недвижимости 10–20%, акции 15%, краудлендинг 10%. Крауда сейчас меньше, но как-то он не радует, возможно, не буду увеличивать его долю, а сфокусируюсь вместо него на портфеле ВДО.

Февраль опять охарактеризовался высокими тратами и низким уровнем нормы сбережений из-за отпуска. Март должен стать продуктивнее, ну я надеюсь.

Что ещё?

– Откатал Сочи. Снега было очень много! Прям даже перебор. В целом, как всегда было здорово, но конец февраля – не лучшее время для Сочи. очень много людей. Но всё равно удалось показаться везде: на Лауре, на ККП, на Альпике и на Розе, только без южного склона, к сожалению, он был закрыт в те дни, когда я там катался, а когда открылся, не хотелось из-за праздничных толп. Фаворит моего отпуска – безлюдная Альпика. Читайте подробнее отчёт про каталку.

– Канал подрос с 2100 до 2300 подписчиков (снова +200). Норм, учитывая праздники и перерыв на отпуск.

– По челленджам не успеваю. Про обезьяний портфель не писал, по Озону мало было покупок. Позже напишу, думаю.

– У моего стикерпака уже более 8900 установок (+1 700). Вот бы канал так быстро рос)

Планы на март: поиграть в Atomic Heart. Читать художественную литературу. Вернуться к активному инвестированию. Порадоваться потеплению. Пить пивко, пока весна.

А это все еще мой телеграм-канал – подписывайтесь;) В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего еще, даже мемы есть.