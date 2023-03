Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц одиннадцатый

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ – стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ – 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в феврале

Кажется, что по сравнению с январём ничего не произошло, разве что цены выросли, а скидки стали меньше. Все позиции, за которыми я слежу, не подешевели. По многим товарам скидки нет от слова совсем, и если накидать примерно то же самое, что я всегда беру, то скидка будет менее 1%. Спойлер: в марте скидки вернулись.

Что сделал я

Четверть месяца меня не было в Москве, гонял в отпуск на Красную Поляну, ну и так как в Озоне со скидками по карте стало плохо, совершал мало покупок. Впрочем, на одну акцию я попал, удачно купив свой любимый кофе, поставив личный рекорд по скидке на Озоне. Обычно в прошлом году я покупал продукты от 3 до 5 раз в месяц, в феврале всего 1 раз. А потом увидел скидки на кофе в Перекрёстке, так что закупился кофе там. Короче, январь и февраль совсем плохо. Ну и так выходило, что чаще покупал в офлайн-магазинах. В Переке, кстати, 20% кэшбэка баллами на готовую еду, в том числе на роллы от «Много лосося», а ещё выбрал пивко и колбасу. Удобненько. 3 раза поел пивка с роллами, 1000 рублей вернулось. Правда там нет пива, которое мне нравится, но роллы очень вкусные и недорогие, всегда свежие.

Теперь го к цифрам.

За февраль:

Потрачено: 4 663 ₽

Накоплено скидками: 541 ₽

Средний процент скидки: 11,6%

За 11 месяцев:

Потрачено: 204 809 ₽

Накоплено: 13 620 ₽

Средний процент скидки: 6,65%

В январе было 3,1%, а февраль получился круче с показателем 11,6%. Почти в 2 раза лучше среднего. Траты, как я сказал, были минимальными. Удачно получилось с кофе, как я уже сказал. Но акция быстро кончилась, а другой пока не видел такой удачной.

В феврале я был в Красной Поляне, да и на было много задач, так что сосредоточен на них. Не сидел сутками в маркетплейсах за поиском телевизоров и мониторов (будто все остальные месяцы только так и делал). Всё равно не теряю надежду найти что-то классное. Например, сейчас самый дешёвый 4k-телевизор на Озоне стоит 19 000, в Яндекс Маркете – 20 200. Первый – это фирма Hi (я даже не знал, что такое существует, но ок, прям даже с Алисой) и второй – это Витязь. Белорусо-китайцы какие-то, видимо. Кто что про них может сказать?

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 27,24%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 45,4%! Но даже на самые дешёвые модели пока не хватает. Несмотря на катастрофическую нехватку времени, посматривал Last of us и Азазель. Читал давным-давно вроде бы все книги про Фандорина, так что не мог пропустить. Интересная интерпретация книги получилась. Жаль, что не в 4k.

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в марте. Могу уже сказать, в принципе, что скидки вернулись, снова стало выгоднее покупать картой Озона. Так что буду потихоньку продолжать. Спешить всё равно некуда.

