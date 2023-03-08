Свежие облигации: Сэтл Групп на размещении

Ещё в марте из интересного выходят Азбука Вкуса, Кристалл, Глоракс и мейнстрим типа Сбера, Газпрома и прочих ВЭБ и ДОМ РФ.

Не думаю, что итоговая доходность будет близка к заявленным 13%, уже имеющиеся выпуски дают в районе 11–12%, но вдруг случится чудо, тем более, объём выпуска достаточно большой. Впрочем, не так много интересных вариантов с рейтингом ruA, которые дают хотя бы больше 11%. Думаю, что стоит ожидать в районе 12,2–12,5%.

Объём выпуска — 5,5 млрд рублей, доходность до 12,5%–13%, срок 3 года, без оферты, без амортизации. Ну и застройщик надёжный, несмотря на падение спроса на недвижимость, можно рассмотреть.

Сэтл Групп — крупный российский застройщик, замыкающий топ-5 по объёмам текущего строительства. Холдинг Setl Group был образован в 1994 году как строительная компания «Петербургская Недвижимость». На сегодняшний день это кроме строительства ещё девелопмент, брокеридж и консалтинг в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Тикер: 🧱👷 Сайт: https://setlgroup.ru

Выпуск: Сэтл Групп 002Р-02

Объем: 5,5 млрд рублей (по другим данным 5 млрд)

Начало размещения: 9 марта 2023

Срок: 3 года

Доходность: 12,5–13% в рублях

Выплаты: 4 раза в год (12 выплат)

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Сэтл Групп? Сейчас покупают квартиры в Петербурге, а не в Дубайске?

Текущий объём земельного банка группы предполагает строительство порядка 13,6 млн метров недвижимости. По итогам 2021 результаты были очень хорошими. Высокие показатели выручки и EBITDA, низкая долговая нагрузка, перспективы.

Так-так, а что за 2022 год? Долг компании на начало 2023 года составил 96,3 млрд. Как видим, мощный рост за год. Показатель Чистый долг/EBITDA тоже увеличился, сейчас он, должно быть, в районе 4. Показатель в зоне повышенного риска, поэтому приходится надеяться на то, что дела у строителей наладятся. Как ни странно, при этом в 2022 году Сэтл заработал больше, чем в 2021 за счёт роста цен, хоть продажи и снизились. Ну и стоит отметить также то, что долговой портфель состоит в основном из проектных кредитов, то есть, деньги взяты под конкретные реализующиеся проекты.

Добавим господдержку строительного сектора. Льготная ипотека пока что продлена до середины 2024 года, полагаю, что и далее что-нибудь с этим придумают, хотя нам уже который год обещают, что ставка ЦБ будет 4%.

У Сэтл Групп сейчас есть ещё 3 выпуска облигаций на 25 ярдов до 2024–2025 годов, так что при желании можно взять и их. Но возможность зафиксировать более высокую доходность на 3 года должна по идее прийтись инвесторам по вкусу при условии принятия рисков строительного сектора.

Соотношение риск/доходность на мой взгляд не хуже, чем у лизинга со схожими параметрами, но времена сейчас такие, что премия за риск в целом небольшая, всегда хотелось бы на пару пунктов больше. Для компании с рейтингом A — хорошо в нынешних условиях. Но про риски помнить стоит, так что беру этот выпуск в свой портфель на умеренную долю, ведь у меня уже есть и другие выпуски Сэтла, и облигации ЛСР, Самолёта и других строителей. Не хочется сильно раздувать их долю.

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