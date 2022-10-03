Трудовой стаж у самозанятых: как считается?

Трудовой стаж у самозанятого гражданина будет формироваться только в том случае, если он самостоятельно вносит в ПФР взносы на ОПС.

Взносы в фонды для самозанятых являются делом добровольным, то есть плательщик НПД может уплачивать только налог, а может дополнительно вносить платежи в Пенсионный фонд.

Если взносы не были уплачены, то и стаж засчитываться не будет, следовательно, и на страховую пенсию рассчитывать не стоит. В таком случае гражданин может получить лишь фиксированную социальную пенсию, которая равняется прожиточному минимуму пенсионера и зависит от региона проживания.

Чтобы год был засчитан в трудовой стаж, необходимо перечислить в ПФР определенную сумму, которая регламентируется Налоговым кодексом РФ. Если самозанятый гражданин делает взнос в меньшем размере, то в стаж ему засчитывается не целый год, а период, пропорциональный сумме платежа.

Стоит отметить, что «северный» стаж, то есть трудовой стаж, полученный в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях, не учитывается для самозанятых. Таким образом, даже при работе на севере никаких преимуществ в виде досрочного выхода на пенсию самозанятые граждане не имеют.

В 2022 году размер страхового взноса в ПФР составляет 34 445 ₽. Внести добровольный взнос можно через приложение «Мой налог».