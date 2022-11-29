Сдача квартиры в аренду в качестве самозанятого: налоги, оформление и нюансы

Для начала потребуется оформить:

самозанятость;

индивидуальное предпринимательство;

или быть готовым уплачивать 13-ти процентный налог с доходов физических лиц.

Наиболее простым и выгодным вариантом считается оформление самозанятости. Разберемся в ряде нюансов.

Вправе ли самозанятый официально оформить сдачу квартиры в аренду?

Исходя из федерального закона № 422 и письма налоговой службы под номером СД-3-3/458@, можно сделать следующие выводы:

Самозанятый может официально сдавать квартиру в аренду и уплачивать налоги с полученных доходов.

Совмещать данную деятельность с основной работой.

Таким образом, деятельность считается вполне легальной, что подтверждают действующие законы и разъяснения налогового органа.

Преимущества сдачи жилья в качестве самозанятого

Пени и штрафы от ФНС – далеко не полный перечень последствий сокрытия доходов от сдачи квартиры. Выход же на легальный путь получения доходов в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) убережет от этого и будет характеризоваться следующими преимуществами:

полностью законная деятельность;

возможность работы самозанятым в иных направлениях;

пониженная ставка налога в отличии от аналогичной деятельности физических лиц;

правовая защищенность за счет составления официального договора.

Раскроем нюансы последних двух пунктов более детально.

Налоги и ограничения

Самозанятый уплачивает налоговые начисления в системе ФНС «Мой налог». Она доступна как в виде приложения для мобильных устройств, так и на сайте ведомства (веб-версия).

Налоговая ставка составляет 6 или 4 процента с полученного дохода в зависимости от режима налогообложения арендатора – юридическое или физическое лицо соответственно. Налоговая база (сумма, с которой исчисляется налог) может быть автоматически снижена за счет налогового бонуса, который предоставляют плательщикам НПД.

При получении денежных средств за аренду жилья нужно обязательно сформировать чек в системе «Мой налог» и передать его арендодателю. Передача чека может быть осуществлена, например, посредством QR-кода или отправки данных на электронную почту плательщика. На основании пробитых чеков за прошлый месяц ФНС автоматически рассчитает сумму налога, подлежащей оплате.

Для страховки рисков многие арендодатели просят новых арендаторов оставить залог. Чек на данную сумму нужно пробивать, только если он не будет возвращен обратно. Этот нюанс сторонам лучше обговорить изначально и по желанию зафиксировать в договоре.

Среди ограничений выделим следующие:

самозанятый может официально сдать в аренду только жилую недвижимость;

максимальная сумма дохода плательщика НПД – 2 млн 400 тысяч в год.

Таким образом, нет возможности сдать в аренду нежилые площади. Например, к ним можно отнести складские помещения, гаражные постройки.

Со всего ежегодного дохода, который превышает вышеуказанную максимальную сумму, придётся платить стандартные для физических лиц 13 процентов налога. При этом учитывается доход от всех видов деятельности в качестве самозанятого, а не только от сдачи жилья в аренду.

Нюансы оформления договора аренды жилья самозанятого

Если квартира уже сдаётся, то переоформлять его не обязательно. Достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого и начать платить налоговые платежи.

В договоре важно прописать, кто будет платить за коммунальные услуги.

Если самозанятый арендодатель берет деньги за коммуналку у арендатора и оплачивает её сам, то данная сумма считается доходом и облагается налогом.

Если же арендатор будет платить самостоятельно, то данная сумма не будет участвовать при расчете налога самозанятого.

Строгой формы договора не существует. Его можно оформить в произвольном порядке. Главное, чтобы в нём были чётко прописаны условия сотрудничества и данные из документов сторон, которые подтверждают их личности.

Договор необходимо регистрировать в Росреестре только в случаях, когда срок его действия равен или превышает 12 месяцев. Именно по этой причине, стороны зачастую заключают его на меньший срок, а по его истечению просто заново оформляют сделку.

В случаях, когда жильем владеют другие собственники, потребуется их разрешение. Они могут письменно дать его посредством подписания договора аренды или предоставления нотариальной доверенности самозанятому, который сможет официально действовать от их имени.

Также доверенность может потребоваться третьему лицу, которому самозанятый поручил сдавать его жилье. Но это не освобождает его от самостоятельной фиксации дохода в системе «Мой налог», если иное не предусмотрено действующим законодательством и официальными договоренностями с третьей стороной.