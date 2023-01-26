- Оплатить НПД как и прежде через приложение «Мой налог» или через банк. При использовании этого способа вся внесенная сумма будет направлена на погашение НПД.
- Перечислить денежные средства в виде единого платежа в рамках ЕНС на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика. В этом случае ФНС автоматически распределяет поступившие средства. Если на счетах есть недоплаты, то в первую очередь происходит их погашение.
Как оплачивать НПД в 2023 году
С января 2023 помимо изменения срока оплаты НПД с 25 числа на 28 число, у самозанятых появилась возможность выбора способа оплаты налога на профессиональный доход.