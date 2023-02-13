Статистика ФНС – в 2022 году самозанятых стало больше почти в 2 раза

Статистика показывает, что одна пятая часть (454 тыс.) граждан зарегистрировалась в качестве самозанятых, предоставляющих услуги в сфере строительства и ремонта.

405 тыс. человек оформили статус плательщика НПД для осуществления деятельности в сфере автомобильных перевозок.

В IT-сфере зарегистрировано 310 тыс. новых самозанятых, а среди специалистов сферы услуг красоты – 227 тыс. граждан.

По сравнению с предыдущими годами, популярность этих сфер остается на прежнем уровне. В 2022 году лидирующее место заняли услуги ремонта. До этого первенство было у специалистов по автоперевозкам.

Больше всего новых самозанятых зарегистрировалось в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.