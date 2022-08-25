В банках Казахстана с начала года удвоилась доля депозитов иностранцев

За январь-июнь 2022 года казахстанские банки нарастили долю привлеченных средств физлиц-нерезидентов, следует из данных Национального банка Казахстана и расчетов Frank Media.

Так, в январе иностранцы хранили на счетах и вкладах в банках республики 195,9 млрд тенге, что составляло 1,5% от общей суммы средств физлиц на счетах и вкладах. В июне на нерезидентов приходилось уже 3% от всех средств физлиц на счетах и вкладах в казахстанских банках, или суммарно 410,7 млрд тенге.

Депозитная база физических лиц в Казахстане в первом полугодии в целом оставалась стабильной, говорит представитель регулятора республики. Доля нерезидентов-физлиц на счетах и вкладах начала расти с марта 2022 года. В апреле и мае приток средств иностранцев усилился: в эти месяцы на них пришлось 1,9% и 2,2% от общего объема средств.

Какова доля россиян в средствах нерезидентов, размещенных в банках республики, неизвестно. Представитель Национального банка Казахстана отметил, что статистика по нерезидентам в разрезе стран не ведется.

В последний раз казахстанские власти раскрывали данные о счетах нерезидентов-физлиц из отдельных стран в начале апреля 2022 года. На тот период граждане России и Беларуси с начала года суммарно открыли около 12 тысяч счетов. Доля россиян и сумма зачисленных ими средств не раскрывалась.

С апреля Центробанк закрыл статистику о трансграничных и денежных переводах физлиц из РФ, поэтому из российских источников теперь такие данные не получить.

Казахстан — не единственный сосед России, где в первом полугодии выросла доля средств нерезидентов-физлиц на счетах и вкладах. О притоках сообщали также Центробанки Армении и Узбекистана, Национальные банки Грузии и Киргизской республики, выяснили Frank Media.