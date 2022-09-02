Страхование

Горячие пирожки: продажи ипотечных страховок выросли в пять раз с начала 2022 года

Даже в относительно спокойном для рынка ипотеки 2022-м году ипотечные полисы разлетаются как горячие пирожки.

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Горячие пирожки: продажи ипотечных страховок выросли в пять раз с начала 2022 года

С января по август 2022 года количество проданных ипотечных страховок выросло в 5 раз, а с февраля по август — в 3,5 раза, подсчитал для Frank Media директор по развитию маркетплейса для страховых агентов «Inssmart» Денис Мишин.

Чаще всего ипотечные полисы в 2022 году оформляли по договорам с остатком выплат:

  • до 2 млн рублей — 46%,
  • от 2 млн до 4 млн рублей — 38%,
  • от 4 млн до 6 млн — 12%.

В 43% случаев заемщики выбирали комбинированный полис «страхование жизни и имущества», долю в 37% заняли полисы страхования жизни и 21% — страхования имущества.

Эксперт отмечает, что клиенты банков часто оформляют страховые полисы на ипотеку прямо на месте, хотя цена полиса у страховщиков, входящих в банковские группы, часто дороже, чем в страховой компании, на 30-50%. По оценкам Мишина, в случае со Сбербанком стоимость такой страховки у дружественного ему страховщика может быть в два раза выше.

В 2022 году, по данным мониторинга Frank RG, после всплеска выдач в феврале (135,3 тысяч ипотечных ссуд) и марте (162,6 тысяч) количество оформляемых ипотечных кредитов резко сократилось почти на 70% — до 49,7 тысяч единиц.

В денежном выражении динамика была схожей: повышение в феврале и марте, далее — резкое сокращение до 162,9 млрд, что в 3,2 раза меньше мартовского показателя. Затем постепенное увеличение объема — до 346,7 млрд рублей в июле: этот показатель превысил январское значение в 328,6 млрд рублей.

Средний чек ипотечного кредита резко упал в марте на 9% до 3,23 млн рублей, однако уже к июлю его размер достиг 3,9 млн рублей.

Если говорить о количестве выдач, согласно данным Frank RG, в годовом выражении число выданных ипотечных кредитов пока сохраняет отрицательную динамику. Даже рост с апрельского минимума не помог выйти из минуса: по состоянию на июль количество выдач на 41,34% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Но несмотря на стагнацию рынка ипотеки, за прошлые годы, замечает Мишин, был сформирован огромный портфель ипотечных кредитов, страховой полис при этом требует ежегодной пролонгации до момента погашения ссуды.

Эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считают, что объем ипотечного кредитования будет составлять 4,5-5 трлн рублей, хотя в 2021 году было 5,5 трлн рублей. Таким образом, несмотря на возможное восстановление ипотечного рынка во втором полугодии, к концу текущего года получится достичь лишь результатов 2020 года.

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