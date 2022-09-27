Правовые отношения между субъектами капитального строительства. Строительный контроль

Гаврилин начал свою речь хорошо и просто:

— Трамвай построить, — сказал он, — это не ешака купить.

В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Все заржали.

И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев».

Глава 15 «Дышите глубже — вы взволнованы»

Построить трамвай, точнее трамвайные пути, равно как и другой объект капитального строительства, дело очень непростое. И оно требует постоянного контроля в течение всего этого процесса.

Ст. 53 ГСК РФ прямо обязывает застройщика производить постоянный строительный контроль, под которым понимается проверка соответствия выполняемых работ:

— проектной документации

— требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

— требованиям к строительству, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

— разрешенному использованию земельного участка.

Застройщик, имея в штате специалистов соответствующей квалификации, имеет право проводить такой контроль самостоятельно.

Однако чаще он возлагает эти функции на технического заказчика, у которого такие сотрудники должны быть.

Это установлено Рекомендуемым перечнем функций технического заказчика, используемых при расчете затрат на осуществление функций технического заказчика (Приложение № 1 к Методике определения затрат на осуществление функций технического заказчика, утвержденной приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр).

Такие функции — осуществление строительного контроля за ходом строительства — следует признать услугами, выполняемыми техническим заказчиком для застройщика (ст. 779 ГК РФ). То есть застройщика следует признать заказчиком этих услуг, а технического заказчика — их исполнителем.

При этом следует обратить внимание, что исполнитель, если в договоре прямо не указано иное, обязан оказать эти услуги лично (ст. 780 ГК РФ).

На это также указал Минстрой России в своем письме от 15.01.2021 № 919-ОГ/08.

То есть технический заказчик не имеет права привлечь для осуществления строительного контроля какого-либо соисполнителя.

В этой части договора заключенного застройщиком (здесь — заказчиком) с техническим заказчиком (здесь —исполнителем) следует установить процедуру проведения строительного контроля, его периодичность, формы первичных документов, подтверждающих оказание этих услуг, порядок их оплаты и пр.