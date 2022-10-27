Подряд

Привлечение субподрядчиков

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Привлечение субподрядчиков
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Подрядчик вправе (если из договора подряда не следует обязанность лично выполнить предусмотренные договором работы), привлечь к исполнению своих обязательств соисполнителей (субподрядчиков) (п. 1 ст. 706 ГК РФ).﻿

В заключенном между заказчиком и подрядчиком договоре строительного подряда оптимально предусмотреть, должен ли подрядчик выполнить весь объем работ по строительству объекта самостоятельно, либо он вправе привлечь к строительству субподрядчиков.

В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Чаще всего при реализации больших проектов обязанность генерального подрядчика берет на себя общестроительная организация, которая в первую очередь занимается возведением самого здания – общестроительными работами.

Все специализированные работы по монтажу оборудования, сантехническим, электромонтажным отделочным и другим работам поручаются субподрядным организациям.

Генеральный подрядчик, несет перед заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств, а перед субподрядчиками – ответственность за действия заказчика (п. 3 ст. 706 ГК РФ).

По отношению к субподрядчикам генеральный подрядчик выступает в роли заказчика.

На генерального подрядчика, как на лицо, осуществляющее строительство, возлагаются обязанности по организации и координации работ на площадке, обеспечению соблюдения требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ (п. 3 ст. 52 ГСК РФ). Генподрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Ежели объем строительно-монтажных работ по заключенному с заказчиком договору превышает 10 млн. руб., то генеральный подрядчик обязан быть членом саморегулируемой организации в области строительства (п.п. 2 и 2.1 ст. 52 ГСК РФ).

У субподрядчиков, независимо от стоимости заключенных с ними договоров, такой обязанности не возникает (п. 2 ст. 52 ГСК РФ).

Принятие результата работ от субподрядчика должна производиться генподрядчиком в том же порядке, как и передача им выполненных СМР заказчику, то есть путем передачи риска случайного повреждения или гибели результата работ материально-ответственным лицом субподрядчика ответственному лицу генерального подрядчика.

Но сложившийся правовой беспредел, когда результат работ передается, а риск – нет, иногда приводит к весьма интересным результатам.

Например, такая достаточно часто встречающаяся ситуация. Генеральный подрядчик подписывает КС-2 и КС-3 с субподрядчиком (то есть принимает от него результат работ) только после того, как подпишет КС-2 на эти же работы с заказчиком (то есть передаст их последнему) и получит от него деньги.

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Машина времени, о создании которой не одну сотню лет грезили мировые фантасты, уже давно успешно функционирует на российских стройплощадках.

И бухгалтерА (именно бухгалтерА, а не бухгалтеры), внимание которых я обращал на такие временные парадоксы (вначале передать результат работ, и только потом его принять) ничего особенного в этом не видят. Типа: – А чётакова? А вдруг заказчик нам не запроцентует?

Аналогичный ответ я как-то услышал, когда обратил внимание, что в материальном отчете по одному из объектов в остатках несколько месяцев висело полтора куба цементного раствора (или бетона). А заказчик эти работы не запроцентовал.

Поэтому на выбор у генерального подрядчика, равно как и у субподрядчиков, в настоящее время есть два варианта определения условий порядка приема-передачи результата выполненных строительно-монтажных работ.

Первый (исходя из логики и здравого смысла).

Результат работ принимается генеральным подрядчиком (естественно, и с принятием риска) после выполнения всех работ по договору (либо по определенному договором этапу).

Ежемесячное подписание актов, подтверждающих фактический объем выполненных СМР (по форме КС-2, или по другой, согласованной сторонами договора форме) в первую очередь предназначено для контроля за соблюдением графика выполнения работ (как в натуральных, так и в денежных показателях) и может (но не обязано) служить основанием для поведения промежуточных расчетов.

Второй (широко применяемый на практике, но иногда приводящий к весьма парадоксальным последствиям).

Приемка результата работ от субподрядчика производятся на основании ежемесячно подписываемых сторонами договора Актов приема-передачи выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. При этом вплоть до полного окончания работ по договору (по этапу работ, выделенном в договоре) риск случайного повреждения или гибели выполненных работ остается за субподрядчиком.

Оплата счета признается оплатой реализованных субподрядчиком строительно-монтажных работ.

И складывающаяся не один год практика (в отрыве от здравого смысла) привела к тому, что сам факт ежемесячного подписания КС-2 (независимо от того, выполнены ли это работы на самом деле, или налицо банальные приписки) и оформления (так же подписания) КС-3 однозначно признается передачей результата строительно-монтажных работ, то есть реализацией СМР субподрядчиком и принятием их к учету у генерального подрядчика.

Сергей Верещагин
Сергей Верещагин

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