Учет временных нетитульные зданий и сооружений

В предыдущей публикации мы рассмотрели порядок принятия к учету нетитульной времянки со сроком службы менее года.

Но срок службы ее, то есть период, по окончанию которого она в обязательном порядке должна быть разобрана, может быть и полтора, и два, и три года, а то и больше.

В этом случае времянка эта (в теории, вне зависимости от ее стоимости) должна быть признана в регистрах бухгалтерского учета объектом основных средств. Точнее, вначале капитальными вложениями, а потом уже – основным средством.

Однако стоимость дешевых основных средств (границу между дешевыми и дорогими ОС организация должна указать в своей учетной политике на начало года*) можно сразу признать расходами (п. 5 ФСБУ 6/2020).

*Отчего-то у меня (также в очередной раз) складывается мнение, что большинство организации решили установить этот лимит в размере 100 тыс. руб., как и для целей налогообложения прибыли.

И опять подчеркну, что списывается на расходы только стоимость таких не очень дорогих, но служащих более года, времянок.

В этом же п. 5 так и сказано, что должен быть обеспечен надлежащий контроль наличия и движения таких активов.

Как это сейчас принято, ФСБУ 6/2020, равно как и другие Стандарты, дает только общие требования к учету, не заморачиваясь такой мелочью, как рекомендуемые к использованию счета бухгалтерского учета, а также производимые в регистрах записи.

Разработчики ФСБУ выше таких мелочей и решают только глобальные вопросы.

Нам же, как это ни странно, еще нужны и проводки (sorry, записи).

Минфин, как он считает, разъяснил эту коллизию в своих письмах (от 15.12.2021 № 07-01-09/102450, от 28.12.2021 № 07-01-07/107159, от 28.01.2022 № 07-01-09/5961, от 04.04.2022 № 07-01-09/28046).

Во всех этих документах сказано, что с целью обеспечения надлежащего контроля наличия и движения таких активов целесообразно вести их бухгалтерский учет применительно к порядку, установленному ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Так всё-таки как отражать-то?

На мой взгляд, в рассматриваемой ситуации организация может выбрать один из двух предлагаемых вариантов

Вариант первый. Данные времянки являются внеоборотными активами, следовательно, их принятие к учету следует отразить как капитальные вложения.

Таким образом, на дату приема такой времянки сотрудником, который будет отвечать за её эксплуатацию:

Дебет счета 08 Кредит счета 23;

Дебет счета 01 Кредит счета 08.

Этим же числом списываем её стоимость на затраты, через единовременное начисление амортизации:

Дебет счета 25 Кредит счета 02.

В итоге данное сооружение остается в учете, как основное средство с нулевой остаточной (по новой моде – балансовой) стоимостью

Разниц с налоговым учетом не возникает – стоимость объекта списывается на затраты по выполнению СМР в один и тот же период времени и (возможно) в той же самой сумме.

Да, некоторое нарушение методологии учета –амортизацию начисляем не в течение срока полезного использования, а единовременно. Ну и что? Стандарты написаны так, что скрупулезное выполнение всех их требований в любом случае приводит к нарушению методологии.

А что за это будет? Да ничего. Финансовый результат не искажен, недоимок по налогам тоже не возникает. А отступление от генеральной километровой линии партии и правительства на 17 миллиметров... Кто его обнаружит и как за это накажет?

Вариант второй. Признать такую времянку частью запасов, то есть хозяйственным инвентарем. Записи в этом случае будут:

Дебет счета 10.20.... Кредит счета 23;

Дебет счета 25 Кредит счета 10.20...

Дебет счета МЦ04 (это в 1С)

Финансовый результат, как и налогооблагаемая прибыль в итоге ничем не будут отличаться от первого варианта.

Но вот с точки зрения ревнителей правильности составления финансовой отчетности вложения во внеоборотные активы в этом случае показаны, как изготовление оборотных активов. Это может привести в заблуждение заинтересованных пользователей этой самой отчетности и лишает их возможности принять правильные и своевременные управленческие решения.

Это не моё, это я где-то у кого-то списал.

То есть, как не поступай, все равно что-то нарушишь.

Далее рассмотрим вариант, при котором стоимость возведенной (изготовленной) времянки больше установленного организацией лимита, а если проще, то превышает 100 тыс. руб.

В полном соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету и налоговым законодательством принимаем к учету объект основных средств (амортизируемое имущество в налоговом учете).

Дебет счета 08 Кредит счета 23;

Дебет счета 01 Кредит счета 08.

И на основании сведений, предоставленных господами технарями, необходимо определить элементы амортизации этого объекта.

Их три (п. 37 ФСБУ 6/2020):

– срок полезного использования;

– ликвидационная стоимость;

– способ начисления амортизации.

В регистрах бухгалтерского учета срок полезного использования определяется в данном случае, исходя из проектно-сметной документации по возведению данного объекта, то есть датой, когда эту времянку необходимо будет демонтировать. Срок этот достаточно точный. Однако работы могут затянуться на какой-то, может быть, что и весьма продолжительный срок. И в этом случае срок полезного использования данной времянки истечет за несколько месяцев до ее фактического выбытия. Нужно ли в этом случае пересматривать её СПИ в сторону увеличения, как того требует тот же п. 37 ФСБУ 6/2020? Точнее, не требует однозначно, а рекомендует?

Я думаю, что вообще-то можно. Но вот только зачем?

Существенно ли повлияют на финансовый результат подрядчика при увеличении сроков строительства объекта (неважно, по чьей вине) вот эти вот копейки по амортизации времянки? Мне кажется, что не очень. А тратить кучу времени и нервов на оформление всех документов и пересчет результатов и установить, что прибыль текущего отчетного периода в итоге изменилась на 0,0008%?

– Доктор, а я жить буду?

– А смысл, больной?

Больше теоретически, но может произойти и так, что стройка закончится на пару другую месяцев раньше, чем по плану.

В этом случае данная времянка будет ликвидироваться с какой-то пусть и небольшой, но все-таки остаточной стоимостью. И этот остаток будет признан прочими расходами подрядчика, то есть будет списан на счет 91.02, а не на 25 счет. Ну и что? Смысла и в этом случае менять СПИ, ради уточнения финансового результата, ну пусть не 0,0008%, а на целых 0,0012%, тоже не вижу.

Тем более, что все это только в регистрах бухгалтерского учета.

Минфин России еще десятилетие назад (письмо от 13.01.2012 № 03-03-06/1/12) пришел к выводу, что срок полезного использования возводимых временных зданий и сооружений для целей налогообложения прибыли (независимо от продолжительности строительства) следует определять только согласно Классификации.

Если срок строительства объекта, под который была построена времянка, меньше, чем это установлено Классификацией, то на дату ликвидации (демонтажа) этого сооружения в регистрах налогового учета оно будет иметь какую-то остаточную стоимость (недоначисленную амортизацию). Эта остаточная стоимость должна быть признана внереализационными расходами подрядчика, уменьшающими налогооблагаемую прибыль.

Суды, примерно в то же время, поддерживали такую позицию.

В определении ВС РФ от 02.11.2015 № 305-КГ15-13690 по делу № А40-103619/2014, указано, что срок полезного использования определяется в соответствии с положениями ст. 258 НК РФ и с учетом Классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ.Довод налогоплательщика о том, что срок полезного использования спорных объектов основных средств был им определен с учетом срока использования указанного имущества в хозяйственной деятельности, был отклонен.

Вообще-то с таким волюнтаристским выводом чиновников (и поддерживающих их судебных органов) можно поспорить.

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика (п. 1 ст. 258 НК РФ). Классификация определяет срок полезного использования (распределяет по десяти амортизационным группам) объекты основных средств, которые после истечения в них надобности могут быть переданы другому лицу для использования в том же качестве – эксплуатации в течение длительного срока времени, то есть и дальше будут использоваться, как объекты основных средств.

Временное же здание (сооружение) изначально возводится на определенный проектом строительства срок и после завершения стройки подлежит ликвидации. Продать его как пригодный к эксплуатации объект подрядчик даже теоретически не имеет никакой возможности. Прав на земельный участок (строительную площадку) подрядчик не имеет (они у застройщика), следовательно, и распоряжаться построенными на этом участке объектами прав у него тоже нет. Реализовать (списать, внести в уставный капитал, подарить) подрядчик имеет возможность только оставшиеся после демонтажа времянки материалы, поскольку они остаются в его распоряжении.

И считаю, на нетитульные временные здания и сооружения требования Классификации распространяться не должны, так как проектом организации строительства им установлен срок службы, равный продолжительности строительства. После истечения этого срока такие здания и сооружения в безусловном порядке прекращают свое существование.

Вступать ли в борьбу с налоговиками, вплоть до судебного разбирательства, отстаивая такой подход, или согласиться с их мнением, выбирать руководству организации (точнее, бухгалтеру).

Тем более, что в конечном итоге вся стоимость времянки уйдет на расходы и уменьшит как налогооблагаемую прибыль, так и финансовый результат.

Ну а то, что по другим статьям затрат, так большой разницы не вижу. Ну, добавится пара записей в учете, ну и что? Зато, в случае чего, претензий со стороны налоговиков возникнуть не должно.

Кстати, может возникнуть (возможно, что только и чисто теоретически, точно сказать не могу, это уже пусть технари разбираются) следующая интересная ситуация.

Какая-то нетитульная времянка стоимостью более 100 тыс. руб. возводится, согласно проектной документации, на срок в несколько месяцев и сразу после этого ликвидируется.

В регистрах бухгалтерского учета мы ее принимаем к учету, как оборотный актив, то есть отражаем на счете 10 и списываем её стоимость на затраты (на 25 счет) единовременно. А вот согласно Классификации такое сооружение (или там, здание) относится к первой, или второй амортизационной группе. Получается тогда, что для целей налогообложения прибыли мы должны его стоимость ежемесячно погашать через амортизацию в течение полутора-двух, или там трех лет.. И на дату ликвидации надо будет списать недоамортизированную часть на внереализационные расходы.

Еще раз повторю, возможна ли на практике такая ситуация, или это только мои теоретические изыски, сказать не могу.

Ликвидационную стоимость ВЗиС, равно как и любого другого объекта основных средств, как я утверждал ранее, утверждаю сейчас, и буду (надеюсь, что ещё долго) утверждать и дальше, оптимально признать равной нулю (п. 31 ФСБУ 6/2020) и не морочить ни себе, ни другим голову. Ну и в дальнейшем, что естественно, её не пересматривать.

Других аргументов приводить здесь не буду, я об этом уже довольно много писал раньше. Надеюсь, что большинство коллег со мной в этом согласны.

Способ начисления амортизации. Ну, надеюсь, что опять-таки выражу общее мнение, что ничего кроме старого доброго линейного способа здравомыслящие бухгалтеры не применяют, и применять не собираются. Можно, конечно, поизгаляться и начать начислять амортизацию по некоторым времянкам способом уменьшаемого остатка. Но вот только зачем? Смысл то в этом какой?

Ну и как мы уже говорили в он-лайн курсе по основным средствам, начать начисление амортизации, что по времянкам, что по любым другим основным средствам оптимально, как и последние лет 70-80, а то и больше, с месяца, следующего за месяцем принятия ее к учету.

В налоговом учете, как сказано в п. 4 ст. 259 НК РФ, начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.

Ситуация, в которой нетитульная времянка возведена, принята материально-ответственным лицом и еще несколько месяцев стоит просто так, не эксплуатируется, как мне кажется, возможна только чисто теоретически. И только в этом случае объект будет признан основным средством в регистрах бухгалтерского учета на дату подписания КС-8, и со следующего месяца по нему начнет начисляться амортизация.

В налоговом же учете данная времянка будет включена в состав амортизируемого имущества, допустим, через месяц, а то и два.

И еще раз повторю, что на практике такая ситуация может возникнуть ну с очень и очень маленькой вероятностью.

Хотя, может быть, у кого-то такие случаи в практике и были. Так что просьба тогда поделиться.