Прочие общепроизводственные затраты в строительстве

Прочими производственными затратами также следует считать заработную плату, страховые взносы, и другие затраты (например, командировки, обеспечение спецодеждой, и т. д.) на содержание линейного производственного персонала.

Линейным персоналом признаются работники, чьи трудовые функции, непосредственно связанны со строительством объектов. Таковыми будут, в частности, считаться:

– начальники участков;

– прорабы;

– мастера;

– нормировщики;

– механики участков;

– кладовщики;

– табельщики.

Должностные обязанности ряда таких специалистов и требования к их квалификации приведены, например, в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37, в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 № 188.

И сразу хотелось бы отметить, что привлечь таких работников можно только по трудовому договору.

Вошедшая нынче в моду тенденция – с целью экономии заключать с ними договоры на оказание услуг, как с индивидуальными предпринимателями, или даже как с плательщиками налога на профессиональный доход может вначале и проскочить.

Однако налоговики в последние года полтора-два начали буквально под лупой изучать заключенные с ИП и плательщиками НПД договоры на оказание услуг.

И в подавляющем большинстве доказывают, что такие договора – трудовые, а работодатели просто-напросто пытаются этим (и довольно неумело), уйти, в первую очередь, от начисления страховых взносов (ну, и позволяют сотруднику получать несколько больше при той же самой сумме вознаграждения).

Вот недавно мне попался такой договор с плательщиком НПД, в котором указано, что ему установлен испытательный срок в два (или там, в три месяца), после успешного похождения которого вознаграждение ему повышается (хоть не написали, что оклад). Он имеет право работать как в офисе, так и на удаленке. После успешного прохождения испытательного срока ему становятся доступны медицинские услуги по ДМС. Ну, и другие условия стандартного трудового договора, в том числе, как и когда он может уйти в отпуск. Когда их будут проверять, не знаю, но, как мне кажется, налоговики такой подарок не пропустят.

Но вернемся к нашему линейному производственному персоналу.

Что начальник участка, что кладовщик или табельщик, все они получают свою заработную плату в соответствии с заключенным с каждым из них трудовым договором.

Начисление ее следует отразить записями:

Дебет счета 25 Кредит счета 70;

Дебет счета 25 Кредит счета 69.

Для целей налогообложения прибыли эти затраты следует признать прямыми.

Заработная плата (вместе со страховыми взносами) мастера или, допустим, кладовщика, работающих на конкретном объекте, в регистрах бухгалтерского учета тоже будет прямыми затратами.

А вот начальник участка может вести иногда одновременно два или более объекта, учет затрат на которые ведется отдельно друг от друга. И каким-то, лично мне неведомым, образом учитывать, на каком именно объекте сколько времени он провел... Ну, может быть, как-то и можно, но вот только зачем?

Проще будет признать все затраты на содержание в регистрах бухгалтерского учета косвенными и распределить их в конце месяца между всеми его объектами пропорционально прямым затратам. В налоговом учете распределение этих прямых затрат между несколькими его объектами следует производить, естественно, по той же методе.

Это будет относиться не только к его заработной платье (вкупе со взносами), но и к другим затратам. Например, к командировочным расходам (точнее, тоже к затратам):

Дебет счета 25 Кредит счета 71.

Точно также на 25 счет следует относить и затраты на выдачу линейному персоналу, если это предусмотрено заключенным с ними трудовым договором, форменной (точнее, фирменную) одежды и обуви, свидетельствующей о принадлежности работников к данной организации (п. 5 ст. 255 НК РФ). Чаще всего это фирменные куртки, утепленные бушлаты и пр. О случаях снабжения своих сотрудников какой-то особой обувью, по которой издалека можно определить, что это именно работник ООО «Спецагропроммонтажстрой», а не какого-то там Газпрома, я не слышал. Хотя, может, и выдают, не знаю.

При этом финансовое ведомство считало, что форменная одежда предназначена содержать и доводить до сведения потребителей наглядную информацию о принадлежности работника к конкретной организации.

То есть форменная одежда должна быть выполнена в единой цветовой гамме и содержать товарный знак или логотип фирмы, ее символику. Причем товарный знак (логотип, символика) должен быть нанесен непосредственно на одежду, а не содержаться на значке, галстуке, косынке или жилете (см. например, письмо Минфина России от 02.04.2009 № 03-03-06/1/207 или письмо УФНС РФ по г. Москве от 18.12.2009 № 16-15/133972).

С обоснованностью этих выводов довольно трудно согласиться.

П. 5 ст. 255 НК РФ не содержит обязательного требования о нанесении товарного знака или логотипа организации на одежду (как, впрочем, и портрета жены основателя компании в полный рост в вечернем платье или бикини). И как нанести логотип на обувь?

Если данная одежда (своей цветовой гаммой, покроем или качеством материала, свидетельствующей о принадлежности работника к конкретной организации) остается в собственности сотрудника, либо он ее частично оплачивает, то стоимость ее (в некомпенсированной части) признается расходами на оплату труда данного сотрудника.

Из этой части зарплаты, следует удержать НДФЛ (подп. 3 п. 2 ст. 211 НК РФ). Эта же сумма подлежит включению в облагаемую базу для начисления страховых взносов (п. 7 ст. 421 НК РФ).

И небольшой условный пример.

Мастерам и прорабам, принятым на работу в ООО «Альфа» в соответствии с коллективными договором бесплатно выдаются фирменные утепленные куртки с логотипом организации, остающиеся в собственности работников.

Допустим, что организация приобрела данные куртки по цене 6000 руб. за 1 шт., в том числе НДС – 1000 руб.

Приобретение 100 курток в регистрах бухгалтерского учета отражается записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 – 500 000 руб. – приобретены фирменные куртки с логотипом ООО «Альфа»;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 – 100 000 руб. – отражен НДС по приобретенному имуществу;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 – 100 000 руб. – принят к вычету НДС по приобретенному имуществу.

Выдача куртки новому прорабу для целей налогообложения признается реализацией и отражается записями:

Дебет счета 62 Кредит счета 91.01 – 6000 руб. – выдана фирменная куртка новому мастеру;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 68.02 – 1000 руб. – начислен НДС по выданному сотруднику (реализованному ему) имуществу;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 10 – 5000 руб. – списана стоимость выданной куртки;

Дебет счета 70 Кредит счета 62 – 6000 руб. – получение работником фирменной куртки, как одного из видов оплаты труда;

Дебет счета 25 Кредит счета 70 – 6000 руб. – затраты на оплату труда линейного производственного персонала, осуществленные в виде выдачи сотруднику фирменной куртки;

Дебет счета 25 Кредит счета 69 – 1800 руб. – начислены страховые взносы (6000 руб. х 30%).

При расчете заработной платы этому сотруднику сумма его облагаемого НДФЛ дохода в месяце выдачи куртки будет увеличена на 6000 руб., что повлечет увеличение удержанного из зарплаты налога на 780 руб.

И другие затраты, непосредственно связанные с обеспечение работ на строительной площадке, по аналогичному алгоритму подлежат отражению на счете 25.

Буду благодарен, если они приведут и другие примеры возникновения общепроизводственных затрат.

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