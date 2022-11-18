Прямые затраты на выполнение СМР: давальческие материалы

В предыдущей публикации мы рассмотрели схему документооборота (ещё ту — старую советскую) по списанию материалов в производство, которую, как мне кажется, оптимально применять и сегодня.

Но кроме собственных материалов подрядчик (субподрядчик) может использовать при выполнении строительно-монтажных работ и запасы, принятые от заказчика (генерального подрядчика) — так называемые «давальческие материалы».

Это никоим образом не противоречит гражданскому законодательству — работы по договору подряда могут выполняться как иждивением подрядчика — из принадлежащих ему материалов, его силами и его средствами, так и иждивением заказчика (п. 1 ст. 704 ГК РФ).

В каких случаях заказчику (или генподрядчику) выгоднее возложить процесс приобретения необходимых материалов на подрядчика (субподрядчика), а в каких — самостоятельно закупить материалы и передать их для производства работ подрядчику, однозначно сказать невозможно. В каждой конкретной ситуации это зависит от множества факторов.

Например, в ряде случаев выполнение работ из материалов заказчика может обойтись дешевле, чем если эти же запасы будет приобретать подрядчик. Подрядчик покажет эти материалы в смете (договоре, акте приема-передачи результата выполненных работ) по договорной цене. А если заказчик самостоятельно закупит эти материалы и передаст их подрядчику в переработку, то он включит их в стоимость выполненных работ по цене приобретения, то есть несколько, а то и значительно, дешевле.

Однако вполне возможна и прямо обратная ситуация. Например, субподрядчик, специализируясь на выполнении каких-то определенных видов работ и постоянно используя какие-то определенные материалы, закупает их в большом количестве, за что получает скидки от поставщиков. Генеральный подрядчик (или заказчик) возможности приобрести эти материалы с такой же скидкой лишен. И не исключено, что договорная стоимость материалов, включенных в смету, будет меньше, чем последний смог бы их приобрести самостоятельно.

Поэтому, еще раз повторю, нельзя однозначно сказать, что для заказчика выгоднее — предусмотреть в договоре их выполнение из материалов подрядчика или из давальческих.

И хочу обратить внимание, что права собственности на полученные материалы у подрядчика не возникает. У него возникает только обязанность их использования в тех целях, для которых материалы были получены — использовать их при выполнении работ в соответствии с договором, заключенным с заказчиком.

Первичным документом, подтверждающим передачу материалов в переработку, может служить приемопередаточный акт на передачу материалов. За образец, считаю, оптимально взять Накладную по форме № М-15. Накладная, в которой должно быть указано количество переданных в переработку материалов и их учетная стоимость по данным заказчика должна быть выписана как минимум в двух экземплярах. Один является основанием для отпуска материалов заказчиком, второй — для их оприходования подрядчиком.

В регистрах бухгалтерского учета заказчика (генерального подрядчика) материалы, переданные подрядчику (субподрядчик) для выполнения работ, подлежат отражению записями:

Дебет счета 10.07 Кредит счета 10.08

Получивший материалы только для их переработки подрядчик должен учесть их забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку», в сумме, указанной заказчиком в накладной.

И запись будет:

Дебет счета 003.

После выполнения работ подрядчиком и передачи их результатов заказчику представители организаций подписывают акт о приемке выполненных работ.

Вместе с актом подрядчик должен передать заказчику счет-фактуру, в графе 5 которого он укажет стоимость выполненных работ по переработке давальческих материалов (без учета их стоимости) (п. 5 ст. 154 НК РФ).

Принятие к учету результата работ у заказчика отражается записями:

Дебет счета 20 (08) Кредит счета 60.01 — отражены работы, выполненные подрядчиком;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 — отражена сумма налога на добавленную стоимость по работам, выполненным подрядчиком;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — НДС по выполненным подрядчиком работам принят к вычету.

Подрядчик передачу результата работ отразит проводками:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — результат работ передан заказчику;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — начислен НДС от стоимости выполненных работ.

При выполнении работ из материалов заказчика подрядчик обязан использовать предоставленные материалы экономно и расчетливо (ст. 713 ГК РФ). После окончания работы он должен представить заказчику отчет об израсходовании материалов.

Форма отчета переработчика об использовании полученных материалов и ранее не была установлена альбомами унифицированных форм первичных учетных документов и составлялась в произвольной форме, согласованной сторонами договора.

И, как мне кажется, в отчете достаточно указать (в количественном выражении):

остаток полученных от заказчика материалов на начало отчетного периода;

количество полученных в этом периоде материалов;

количество израсходованных материалов;

остаток материалов на конец отчетного периода.

Сотрудникам служб заказчика, контролирующим расходование материалов на производство работ, необходимо подтвердить реальность списания давальческих материалов на выполнение работ, соответствие их расхода установленным нормам, включая технологические потери и безвозвратные расходы.

Такие нормы устанавливаются технологическими картами, сметами технологического процесса или иными аналогичными документами, являющимися внутренними документами, которые разрабатываются специалистами организации заказчика, контролирующими технологический процесс, и утверждаются уполномоченными лицами организации (Письмо Минфина России от 16.02.2017 № 03-03-06/1/8847).

Будет ли это просто визирование отчета подрядчика об использовании материалов, либо заказчик потребует от подрядчика предоставить документ по установленной договором форме — решать руководству заказчика.

И когда в бухгалтерию заказчика будут представлены документы, подтверждающие количество израсходованных материалов и обоснованность их расхода, то их стоимость (которая была указана в форме М-15) подлежит включению в затраты на выполнение работ записями:

Дебет счета 20 (08) Кредит счета 10.07

После того, как представители заказчика подтвердят обоснованность расхода материалов, подрядчик получит право списать их со своего забалансового учета записью:

Кредит счета 003.

Тут возможны два варианта:

Первый — израсходованы все материалы, полученные от заказчика; Второй — материалы израсходованы только частично.

При первом варианте никаких проблем не возникает — сколько материалов получено, столько (с учетом технологических потерь) и израсходовано.

Если же материалов получено больше, чем израсходовано, то их остатком стороны договора могут распорядиться, выбрав один из трех следующих вариантов.

Первый. Материалы остаются у подрядчика для их использования в следующем отчетном периоде. Второй. Материалы (также по накладной М-15) возвращаются заказчику.

У заказчика записи будут:

Дебет счета 10.08 Кредит счета 10.07

У подрядчика:

Кредит счета 003.

Третий. Материалы переходят в собственность подрядчика, то есть заказчик их реализует. При этом, например, их стоимость может быть зачтена в оплате выполненных работ (изготовленной продукции). Для этого будет достаточно выставить подрядчику счет и счет-фактуру на стоимость оставшихся у подрядчика материалов.

У заказчика продажа неиспользованного остатка материалов отразится записями:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 91.01 — проданы подрядчику оставшиеся у него неиспользованные давальческие материалы;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 68.02 — НДС по проданным материалам;

Дебет счета 91.01 Кредит счета 10.07 — списана стоимость оставшихся у подрядчику материалов;

Дебет счета 60.01 Кредит счета 62.01 — стоимость проданных материалов зачтена в стоимости выполненных работ.

Получивший в собственность материалы подрядчик оприходует их записями:

Кредит счета 003 — списана стоимость материалов, полученных для переработки;

Дебет счета 10.08 Кредит счета 60.01 — оприходованы полученные в собственность материалы;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 — НДС по приобретенным материалам;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — НДС по приобретенным материалам принят к вычету;

Дебет счета 60.01 Кредит счета 62.01 — стоимость приобретенных материалов зачтена в стоимости выполненных работ.