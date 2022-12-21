Сдача объекта и завершение работ

Рано или поздно, но наступит тот момент, когда работы по строительству объекта будут закончены. Заказчик и подрядчик подпишут последний документ, по которому передается построенный (реконструированный, отремонтированный) объект. За образец такого документа может взять Акт приемки законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-11 утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2 утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100), или приемопередаточный акт произвольной формы.

И подписанием этого документа заказчик подтвердит, что определенные договором работы выполнены в полном (или почти полном) объеме и качество их выполнения полностью (ну, или почти полностью) его устраивает.

Почему почти?

Во-первых, часть подлежащих выполнению работ может проводиться только при соответствующих погодных условиях. Например, благоустройство территории вокруг построенного объекта, окраска наружных фасадов и пр.

Конечно, можно потребовать от подрядчика уложить асфальт, несмотря на сильный мороз, либо засеять газоны в феврале, однако толку от этого будет мало, так как через пару месяцев все равно придется это переделывать.

Порядок отражения таких работ я уже рассмотрел в публикации от 9 октября.

Кроме того, какие-то недоделки заказчик выявит спустя какое-то время после принятия результата работ. И подрядчик должен будет их исправить, несмотря на то, что уже довольно давно были подписаны документы «сдал-принял» и тогда претензий заказчик не имел.

Об этом я тоже писал 29 ноября.

Также я неоднократно доказывал (последний раз это было 29 июля, что выполнение СМР на строительной площадке заказчика (застройщика), ведет к возникновению по этому адресу обособленного структурного подразделения у подрядчика.

И после того, как объект сдан, подрядчик покидает эту площадку (построенный объект). Следовательно, у него должно быть закрыто и данное обособленное подразделение.

Увольняются (или переводятся в другие подразделения) сотрудники, перегоняется к другому месту работ строительная техника, распродаются (или передаются другим материально-ответственным лицам) оставшиеся неиспользованными материалы.

В подавляющем большинстве случаев строительные участки (обособленные подразделения по месту выполнения работ) не выделяются на отдельные балансы. Передача имущества на другие участки или на центральные склады отражается, таким образом, только в регистрах аналитического учета. Происходит смена материально ответственных лиц в соответствии с актами передачи этого имущества.

И в конечном итоге на участке остается только его начальник, зачастую уже не имеющий и собственного места обитания.

После этого можно приступить к процедуре снятия его с налогового учета.

При закрытии обособленного подразделения снятие с учета организации по месту его нахождения осуществляется налоговым органом на основании полученного налоговым органом сообщения (Форма № С-09-3-2 утверждена приказом ФНС РФ от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@) в течение 10 дней со дня получения этого сообщения, но не ранее окончания выездной налоговой проверки в случае ее проведения (п. 5 ст. 84 НК РФ).

Но провести выездную проверку обособленного подразделения, не имеющего статус филиала либо представительства, имеет право только та налоговая инспекция, где стоит на учете сама организация (то есть головная). Налоговики по месту учета подразделения такого права лишены.

Такой вывод сделан в соответствии с п. 2 ст. 89 НК РФ, в котором сказано, что самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или представительства проводится на основании решения налогового органа по месту нахождения обособленного подразделения. Ничего не говорится о подразделениях, не имеющих такого статуса.

Кроме того, как по налогу на прибыль, так и по НДФЛ может быть произведена только сверка начисленных в соответствующие бюджеты налогов (на основании поступивших деклараций, справок 2-НДФЛ и расчетов 6-НДФЛ) и их фактического перечисления. Проверить правильность начисления налогов, проведя проверку подразделения, где нет, и не может быть никаких документов, подтверждающих правильность их начисления в целом по организации, местные налоговики не в состоянии.

Таким образом, инспекция по месту нахождения закрывающегося участка может получить информацию о своевременности перечисления налогов в доход своего бюджета, но не о правильности их начисления.

Итак, для закрытия подразделения организация направляет в свою налоговую инспекцию сообщение по форме № С-09-3-2.

Получив его, инспекция по месту нахождения организации на следующий рабочий день обязана отправить информацию об этом событии по месту нахождения закрывающегося участка.

И получив из налоговой инспекции по месту учета организации сведения о закрытии (ликвидации) обособленного подразделения местная налоговая на следующий рабочий день обязана отправить в адрес организации уведомление о снятии с учета (форма № 1-5-Учет утверждена приказом ФНС России от 12.10.2021 № ЕД-7-14/881@).

Ну, и дальше, к новым стройкам, новым обособленным подразделениям, новым хлопотам.

На этом я заканчиваю серию публикаций по учету в подрядной строительной организации. Если у кого-то появятся вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь. Постараемся, тем или иным образом, помочь.