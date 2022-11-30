Исправление брака: что надо знать бухгалтеру строительной компании

О качестве выполняемых у нас строительных работ, и том, как могут скрыть, и как умело скрывают свои недоделки строители, говорить не будем.

Перейдем к тому, что недоделки, или брак может быть выявлен как в процессе производства СМР, то есть самим подрядчиком (внутренний брак), так и после передачи их результата заказчику, то есть уже последним (внешний брак).

Выявленный на стройке внутренний брак – это больше в теории, обычно все стараются или не заметить, или как-нибудь скрыть. Пожалуй, кроме уж совсем выдающихся случаев, вроде завалившейся стены, рухнувшего перекрытия и других подобных происшествий. Да и те, если обошлось, к счастью, без жертв или тяжелых травм, ушлый мастер или начальник участка также постарается укрыть от своего вышестоящего начальства*.

*В молодости (это было больше 40 лет назад в стройотряде в Салехарде) сам был участником такого происшествия. Нам дали указание снимать опалубку с самопальных потолочных перекрытий. И в связи с тем, что, как выяснилось позже, поставляемый нам с РБУ бетон был, ну, скажем, с малым содержанием цемента, все восемь этих перекрытий в процессе срывания опалубки провисли, а три из них тут же рухнули вниз. К счастью, никто серьезно не пострадал. Начальник участка, которого тут же вызвали на объект, крошил в руках этот, так сказать, бетон, задумчиво его нюхал и приговаривал: – ..., ..., ..., зоной пахнет, ..., ..., лет на пять, ..., ..., а может и больше, ..., ....

На следующий день мы уже по новой ладили опалубку, варили и укладывали в нее арматуру. И бетон нам после этого пошел на заливку уже, наверно, с двойным, а то и с тройным содержанием цемента.

И, судя по тому, что начальник участка в следующие дни был веселым и бодрым, и о зоне не вспоминал, каких-то серьезных оргвыводов со стороны руководства в его адрес не последовало. Возможно, что начальники об этом факте даже и не узнало.

Хотя при нормальном документообороте, в частности, при нормальной проверке производственных отчетов (по форме М-29) и актов на списание прочих материалов (см. публикацию от 16 ноября) это ЧП довольно просто было обнаружить.

Согласно графику уже должны были начаться штукатурные работы. А тут опять списание пиломатериалов на опалубку, арматуры, бетона и т. д*.

*Хотя на достаточно большом объекте спрятать материалы за счет других работ опытному мастеру (прорабу) труда не составит.

И, предположим, что руководство увидело перерасход материалов в М-29 или в акте на списание, или что списываются материалы, не совсем соответствующие работам, выполненным в отчетном месяце.

Какие тут могут быть варианты?

Первый. Скромно «не заметить» это несоответствие, так как мастер свою порцию взысканий в устной форме с использованием непереводимых идиоматических выражений уже получил*.

*Как-то при проведении ревизии в подчиненной организации мы (точнее, участвовавшие в ревизии инженеры-производственники) обнаружили попытку списания по М-29 на прокладку кабельной трассы ВЧ-связи стиральной машинки.

Второй. По выявленному перерасходу материалов потребовать от мастера письменное объяснение по установленной форме (приложение № 3 к Инструкции по заполнению М-29), принять решение списать допущенный материал на производство СМР в отчетном периоде. Но допустивший этот перерасход мастер (прораб) должен очень грамотно доказать в объяснении обоснованность допущенного перерасхода.

Третий. Признать допущенный брак и затраты на его исправление. Взыскивать или нет нанесенный ущерб с того самого мастера (прораба) и в каком размере – также на усмотрение руководства.

В регистрах бухгалтерского учета затраты на исправление выявленного брака подлежат отражению на балансовом счете 28 «Брак в производстве».

Следовательно, выполнение работ, связанных с его устранением (ну, как минимум стоимость потраченных материалов, если уж нет возможности посчитать трудовые затраты) должно быть отражено записями:

Дебет счета 28 Кредит счета 10.

И исторически сложилось, что понесенные затраты на исправление допущенных косяков увеличивают себестоимость выполняемых СМР, то есть:

Дебет счета 20 Кредит счета 28;

И для целей налогообложения прибыли затраты на исправление допущенного им брака признаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией (подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ).

К этому все привыкли за последние лет 50, а то и больше, и вопросов ни у кого не возникало.

По крайней мере, одним из и поныне еще действующих нормативных документов, а именно, Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утвержденных Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.70 установлено, что затраты по исправлению брака, как внешнего, так и внутреннего, как исправимого, так и неисправимого, подлежат включению в себестоимость выпускаемой продукции (п. 38).

В те времена этот было так же привычно, как то, что сыр – это закуска, а не десерт, коньяк (а чуть позже виски и текила) – это такая же водка, только дорогая.

И лично для меня, например, требование подп. «а» п. 26 ФСБУ 5/2019, согласно которому потери от брака не подлежат включению в стоимость готовой продукции, равно как и незавершенного производства, вначале вызвали некоторое, мягко скажем, недоумение. Типа: – Это с какой стати? Всю жизнь включали, а тут не моги. Что это за теоретические нововведения?

Но когда несколько подуспокоился и немного подумал, то признал правоту разработчиком Стандарта в этом вопросе.

В старые добрые времена за что наказывали директора завода, или там, строительной организации? За то, что не выполнил плановые показатели. А их было достаточно много. И не важно, как там обстоит на самом деле, а главное, как отчитался. И вот возможность не показывать отдельно потери от брака, а размазывать их тонким (или не особенно тонким) слоем по себестоимости более-менее качественной продукции (работ), позволяла рапортовать о выполнении и перевыполнении, получать грамоты, премии, подчас и ордена, и т. д.

Но времена изменились, и в реальном производстве руководство, а также собственников, больше должны волновать, как мне кажется, не показатели сверху спущенного плана, а реальное состояние дел в организации. И если себестоимость продукции (или на стройке – выполненных работ) высокая, то и рентабельность оставляет желать лучшего. Так если в этом случае потери от брака включать в себестоимость, то, возможно, одна из причин – низкое качество выполняемых работ и возникающие в связи с этим многочисленные переделки – так и останется для руководства тайной. А этого (еще раз повторю, что, возможно, больше в теории, но, тем не менее) быть не должно. Страна должна знать своих героев, и не только Мальчиша-Кибальчиша, но и Мальчиша-Плохиша.

Следовательно, выявленные потери от брака, учтенные по дебету балансового счета 28, считаю, следует отражать в регистрах бухгалтерского учета отдельно, а не включать в себестоимость СМР.

Признавать их расходами по обычным видам деятельности (то есть списывать по окончанию месяца в дебет счета 90.02) или прочими расходами (списывать в дебет счета 91.02)? Готового ответа у меня пока нет. Больше склоняюсь к мнению, что все-таки в дебет 90.02. Но, при этом, если цифра это для организации окажется существенной, отражать ее в аналитике по отдельной статье.

Для целей налогообложения прибыли, считаю, необходимо признать эти расходы косвенными. Однако не исключена вероятность того, что налоговики будут высказывать свое недовольство и попытаются оспорить наши (или ваши) выводы и включить их в прямые.

Это мы говорили о браке внутреннем, то есть который был выявлен своими силами на стадии выполнения СМР.

Но брак (скрытые недоделки и пр.) может быть и внешним, то есть выявленным уже заказчиком, как на стадии передачи ему результата работ, так и гораздо позже.

И если заказчиком по условиям договора предусмотрено еще и гарантийное удержание, то отвертеться от исправления давно тому назад допущенных косяков будет гораздо сложнее.

Вот тут и возникает один из немногих вариантов, когда расходы вполне законно появятся позже, а порой и и намного позже после того, как результат работ был заказчику передан (вместе с риском), документально подтвержден, выручка в регистрах бухгалтерского учета (равно как и налогооблагаемый доход) отражены, все налоги уплачены.

Ходишь в школу, ходишь, учишься, учишься, тут бац, вторая смена, и прости-прощай любимые учителя на целую неделю.

(телевизионный фильм «Большая перемена», не помню точно, какая серия).

Так и здесь, бац, претензия от прошлогоднего заказчика, проигнорировать которую просто так не выйдет, приказ по организации и расходы по исправлению брака.

И если работы по исправлению продлятся больше месяца, то, если уж совсем строго по теории, возникает и обособленное подразделение по месту выполнения этих работ.

Однако если не вставать там на налоговый учет, то кто это сможет обнаружить?

Налоговая инспекция по месту нахождения заказчика? Думаю, что нет.

В рассматриваемой ситуации при документальном оформлении исправления брака, то есть передаче результата выполненных работ реализация (ни в бухгалтерском учете, ни для целей налогообложения не возникает). Следовательно, и счетов-фактур заказчику не выставляется*.

*Хотя чиновники в этом случае выказывали свое мнение, о чем я по весне уже писал (https://www.klerk.ru/tribune/209610/534508/).

Так что каких-то явных признаков о работе на этой территории чужого подрядчика у местных налоговиков быть не должно.

Ну, возможно, что при проведении ВНП особенно въедливый проверяющий спустя какое-то время это и обнаружит. Однако это очень маловероятно.

Найдут при камералке (или ВНП) проверяющие из своей налоговой? Ну, нашли.

Да, были расходы по исправлению брака. Да, выезжала наша бригада в командировку туда на полтора месяца. Да, не регистрировали там ОП на этот срок. Да, не заплатили туда НДФЛ и часть налога на прибыль, а отдали эти своей налоговой.

И что-то мне подсказывает, что налоговики, где организация стоит на учете, не будут это указывать в акте, чтобы потом отдавать уже полученные деньги чужой налоговой инспекции.

Так что теоретическое нарушение, возможно, и будет, но в реальной жизни его никто не покажет.

И на основании первичных документов все расходы по устранению обоснованных претензий отражаем на 28 счете:

Дебет счета 28 Кредит счетов 10, 70, 69, 71 и пр.

И после того, как старший по этой бригаде сдаст в бухгалтерию и акт, согласно которому заказчик эти работы принял: