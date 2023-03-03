Модернизация и ремонт (продолжение)

В последней «зимней» (от 28 февраля) публикации было отмечено, что, порой едва различимая, разница между ремонтом (особенно капитальным) и модернизацией (или реконструкцией) объекта основных средств должна быть видима не нам, простым бухгалтерам, а господам инженерам.

Улучшение и восстановление объектов основных средств (модернизация и ремонт) В статье поговорим о модернизации (реконструкции) объектов основных средств в бухгалтерском учете. www.klerk.ru

Также хотелось бы отметить, что в настоящее время модернизацией (реконструкцией) движимого имущества на практике мало кто занимается.

Нет большого смысла переделывать швейную машинку Зингера в колхозную сноповязалку. Машинку выгоднее продать, а сноповязалку — купить.

И в подавляющем большинстве случаев приведение в порядок сломавшегося транспорта, станка и пр. — это ремонт. Какие-то новые, ранее ему не присущие, функции у такого объекта не возникают.

Было довольно много арбитражной практики (но уже десяти-двенадцатилетней давности), где суды приходили к выводу, что, например, установка газового двигателя, в дополнение к ДВС или дизелю, не является модернизацией автомобиля, несмотря на все желания налоговиков, а ремонтом.

По всей видимости, в последние годы такие желания у них возникают крайне редко, что и привело к отсутствию судебных споров по этой теме.

Ну и перейдем тогда непосредственно к рассмотрению отражения в учете капитальных вложений в уже имеющийся в организации объект основных средств.

И начнем с того, что такие капитальные вложения должны быть оформлены решением руководства организации — протоколом совещания, решением, приказом и пр.

Допустим, руководство приняло решение о глобальной переделке принадлежащего ей производственного здания. На основании этого решения издан соответствующий документ, в котором определены цели и поставлены задачи.

И эти задачи успешно (а когда и не очень) решаются.

Самостоятельно (или с привлечением сторонних организаций) разрабатывается проект этой самой глобальной переделки, в котором определяется (приблизительно) и сумма предполагаемых затрат. Затем заключается договор с подрядчиком (или генеральным подрядчиком), который будет непосредственно что-то ломать, а что-то строить.

Все возникающие (пока еще только бумажные) затраты, непосредственно связанные с подготовкой к модернизации (реконструкции), бухгалтерия будет отражать, как капитальные вложения, то есть по дебет счета 08.03 (в соответствующей аналитике).

Потом в один прекрасный день объект перестает использоваться по прямому своему назначению, и в дело вступают строители.

И сразу вопрос: — А как начислять амортизацию по объекту, который начал модернизироваться?

В ПБУ 6/01 (п. 23) было сказано, что начисление амортизации по объекту основных средств приостанавливается в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Точно такая же норма дана и в п. 3 ст. 256 НК РФ, согласно которой исключаются из состава амортизируемого имущества (не признаются основными средствами) объекты, находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

А вот в п. 30 ФСБУ 6/2020 прямо сказано, что начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств).

На первый взгляд, можно сделать вывод, что с 2022 года по объекту основных средств, который модернизируется (реконструируется) года полтора-два, амортизация в регистрах бухгалтерского учета, тем не менее, продолжает начисляться.

Но это, как мне кажется, только на первый взгляд.

Повторю в очередной раз, что афиши следует читать до конца, включая и то, что написано мелким шрифтом.

Еще раз прочитаем п. 4 ФСБУ 6/2020, по которому объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

…

…

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

В рассматриваемой ситуации актив этот в течение длительного срока (изначально превышающего 12 месяцев) не может быть предназначен для использования в запланированных целях (для получения дохода). Он находится (будет находиться) в процессе своего улучшения (достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции).

То есть данное имущество, первоначальная стоимость которого будет определена только после завершения вышеупомянутого длительного процесса, следует признать капитальными вложениями, согласно подп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2020.

Но для этого нужно, кроме того, что модернизация будет продолжаться более года, и полное прекращения его использования (эксплуатации).

Ежели объект все-таки как-то используется, например, переделывается только какая-то его часть, а в другой продолжается какая-никакая, но деятельность, то актив на этот период из состава основных средств исключению не подлежит. Следовательно, амортизация по нему продолжает начисляться, так же, как и до начала этой частичной модернизации.

То все точно так же, как и в предыдущие годы, в периоде действия ПБУ 6/01, и для целей налогообложения*.

Ст. 256 НК РФ п. 3. Из состава амортизируемого имущества в целях настоящей главы исключаются основные средства:

находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, за исключением случаев, если основные средства в процессе реконструкции или модернизации продолжают использоваться налогоплательщиком в деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, при одновременном выполнении этих двух условий (полное прекращение использования объекта в связи с его модернизации на срок более года) актив подлежит исключению из состава основных средств в регистрах бухгалтерского учета (и амортизируемого имущества) и должен быть признан затратами на капитальные вложения.

Запись на дату начала этого факта хозяйственной деятельности (прекращения использования объекта) должна быть:

Дебет счета 08 Кредит счета 01.

Накопленная амортизация по этому объекту (равно как и обесценение, если оно было определено) не списывается, так как актив не выбывает из организации, а временно переквалифицируется в другой вид.

Вот зачем надо было так запутанно изложить вполне реальную ситуацию, ответа дать не могу.

И еще раз повторю, что все вышеизложенное — моё личное мнение.

Поэтому жду конструктивную критику и аргументированные возражения.